Avusturalya’dan gelen korkusuz koala Mannu’nun, yeni dostlarıyla beraber Çanakkale’de yaşadığı maceraları anlatan “MANNU Çanakkale’de” animasyon filmi 10 Şubat’ta çocuklarla buluşacak.

Avusturalya’dan gelen korkusuz koala Mannu’nun, yeni dostlarıyla beraber Çanakkale’de yaşadığı maceraları anlatan “MANNU Çanakkale’de” animasyon filmi 10 Şubat’ta çocuklarla buluşacak.

Animasyon film severleri yepyeni bir yerli yapım bekliyor. Avustralya’dan Çanakkale’ye uzanan TRT Ortak Yapımı 3D animasyon filmi Mannu’nun, macera dolu eğlenceli serüveni 10 Şubat’ta izleyici ile buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen “Mannu Çanakkale’de” Cumhuriyetin 100. Yılında Çanakkale zaferini farklı bir dille gündem yapan anlamlı bir eser olarak yer alacaktır.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın Çanakkale Zaferli kutlamalarının 2023 yılı teması olarak belirlediği “Ruhumuzda Var” duygusunu film boyunca hissedeceksiniz. Çanakkale zaferinin nesillerdir aktarılan ve içimizde yaşayan dayanışma ruhu, özverisi, paylaşma duygusu ve bizi ortak bir hafızada diri tutan öyküsü, çocukların penceresinden özel bir anlatımla iyiliğin ve kötülüğün karşılaşması olarak izleyici karşısına çıkacak.