Manisa’da günlerdir özellikle sabah saatlerinde etkili olan sis Spil Dağı Milli Parkından dron ile görüntülendi. Adeta sis denizinin altında kalan Manisa, yüksek kesimlerden kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Manisa’da günlerdir özellikle sabah saatlerinde etkili olan sis Spil Dağı Milli Parkından dron ile görüntülendi. Adeta sis denizinin altında kalan Manisa, yüksek kesimlerden kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Manisa yaklaşık 1 haftadan bu yana özellikle sabah saatlerinde sis etkisi altında kaldı. Günlerdir süren sis nedeniyle geçtiğimiz günlerde meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Manisa’da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğinden hava kalitesinde azalma ile düşük görüş mesafesi nedeniyle kara ve hava ulaşımında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Sabah erken saatlerde işe giden vatandaşlar görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zor anlar yaşarken sisli havanın önümüzdeki günlerde etkisini azaltması bekleniyor. Öte yandan günlerdir Manisa’yı etkisi altına alan sis Spil Dağı Milli Parkından dron ile görüntülendi. Adeta sis denizin altında kalan Manisa, yüksek kesimlerden kartpostallık görüntülere sahne oldu.