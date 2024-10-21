Manisa’nın birbirinden güzel parklarındaki çınar ağaçlarının sonbaharla birlikte yapraklarını dökmesi ortaya seyrine doyum olmayan manzaralar çıkardı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesinde çınar ağaçlarının yapraklarının dökülmesiyle kartpostallık sonbahar görüntüleri oluştu.

Sonbahar mevsiminde ağaç yapraklarının dökülmesiyle oluşan manzaralar, ülkenin dört bir yanında fotoğraf tutkunlarının adeta akınına uğruyor. Özellikle Bolu Yedigöller bölgesinde, bu manzaraları görmek için çok sayıda ziyaretçi bölgeye akın ederken Yunusemre’nin Güzelyurt Mahallesinde de çınar ağaçlarının bulunduğu bölgede ağaç yapraklarının dökülmesi, sarı ve turuncunun her tonunun fotoğraf kadrajlarına yansımasını sağladı. Kuzey ormanlarını aratmayan eşsiz güzellikteki manzarayı, mahalle halkı da fotoğraf çektirmek ve dinlenmek için kullanıyor.