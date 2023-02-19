Yaşadığı mali sıkıntılara rağmen 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremlerin ardından Tarık Almış Spor Tesisleri’ni depremzedeler için açma kararı alan Manisaspor camiası çalışmalarını hızla devam ettiriyor.

Yaşadığı mali sıkıntılara rağmen 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremlerin ardından Tarık Almış Spor Tesisleri’ni depremzedeler için açma kararı alan Manisaspor camiası çalışmalarını hızla devam ettiriyor.

Asrın en büyük felaketi olarak gösterilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk etapta yardım kampanyası düzenleyerek deprem bölgesine yardımları ulaştıran Manisa Süper Amatör Lig ekiplerinden Manisaspor, 50 depremzedeyi 1 yıllığına barındırmak için Tarık Almış Spor Tesisleri’nde yenileme çalışmalarına başladı. Projenin kabul edilmesinin hemen ardından çalışmalarını hızlandıran Manisaspor’a hem taraftarlar hem de hayırseverler büyük destek verirken Manisa Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanı Erol Timur da tesiste hızla devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek Manisaspor Başkanı Ümit Atlı, Genel Koordinatör Ali Berber ve Teknik Direktör Alper Dirik’ten bilgi aldı.

Türk futboluna çok sayıda yıldız isim kazandıran ve yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Süper Lig’den, Süper Amatör Lig’e kadar düşen Manisaspor’un depremzedeler için gösterdiği çabaya Manisalılar da duyarsız kalmayarak projeye destek vermeye başladı.

Depremzedeler için güç birliği

Tarık Almış Spor Tesisleri’ndeki yenileme çalışmalarının hızla devam ettiğini anlatan Başkan Ümit Atlı, "Fikrimizi anlattığımız ilk andan itibaren bizlerle olan inşaat mühendisi Fethi Obus’a, mimar Mahir Gülhan’a, inşaat mühendisi Hasan Mor’a, mimar Ferdi Zeyrek’e, Erdinç Yumrukaya’ya, inşaat mühendisi Halil Yurtseven ve ortağı mimar Hüseyin Solmaz’a, Yapınet inşaat mühendisi Hakkı İşcan’a, Serel Fabrikasına, Statü Plus İnşaat Şirketinden Sercan Sağlam’a, banyo tadilat işleri için Yunusemre Belediyesine, seramik ve boyalar için Ramazan Akar ve Ömer Akar’a, odalarımızın perdeleri için bizlere destek veren Fatih Özer’e, elektrik malzemeleri desteği veren Özer Elektrik sahibi İsmail Özer’e, tesisat malzemeleri desteği veren Çeşme Ticaret’e, doğalgaz abonelik işlemlerinde yardımlarını esirgemeyen Manisa Kaplama firma sahibi Emre Kerey’e, projemizde Yunusemre Kaymakamı’mız tarafından projemize görevlendirilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş’a ve projemize destek veren Milletvekilimiz Tamer Akkal’a teşekkür ederiz" dedi.