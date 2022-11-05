Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Manisaspor Başkanı Ümit Atlı ve yönetimini ziyaret etti. Ziyaret sonrası Manisaspor Başkanı Ümit Atlı, Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan’a üzerinde adının yazılı olduğu Manisaspor forması hediye etti.

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Manisaspor Başkanı Ümit Atlı ve yönetimini ziyaret etti. Ziyaret sonrası Manisaspor Başkanı Ümit Atlı, Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan’a üzerinde adının yazılı olduğu Manisaspor forması hediye etti.

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, geçtiğimiz günlerde kendilerini ziyaret eden Manisaspor Başkanı Ümit Atlı ve yönetimine iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Manisaspor Tarık Almış Tesisleri’nde gerçekleştirilen ziyaret öncesi Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Manisaspor Başkanı Ümit Atlı’ya çiçek takdim etti.

“Manisa FK olarak her zaman Manisaspor’un yanında olacağız”

Manisaspor ile ilişkilerin daha da güçleneceği mesajını veren Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, “Geçtiğimiz günlerde değerli Manisaspor Başkanımız Ümit Atlı ve yönetimini Fikri Bayrıl Tesislerimizde ağırlamıştık ve bu görüşmeden büyük bir mutluluk duymuştuk. O gün de kendilerini en kısa sürede ziyaret edeceğimizi ifade etmiştik. Şimdi de Manisa futbolu için çok önemli bir yeri olan Tarık Almış Tesisleri’nde Başkanımız Ümit Atlı ve yönetimiyle bir araya geldik. Manisa’nın marka değeri olan iki kulüp için ne gibi adımlar atabiliriz diye fikir alışverişinde bulunduk. Biz Manisa Futbol Kulübü olarak her zaman Manisaspor’un yanında olacağız. Bu anlamda Başkanımız Ümit Atlı ve yönetimine ‘üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız’ demeye geldik. İnanıyorum ki Başkanımız Ümit Atlı ve yönetimi ile birlikte Manisaspor eski günlerine dönme adına çok önemli bir yol kat edecektir. Biz de bu yolda kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız. Bizleri ağırlayan, bizleri samimi bir şekilde karşılayan başta Başkanımız Ümit Atlı olmak üzere tüm yönetimine ve kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Mevlüt Aktan’a Manisaspor forması hediye edildi

Manisaspor Başkanı Ümit Atlı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. Sohbet havasında geçen toplantının ardından Başkan Mevlüt Aktan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Tarık Almış Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. Manisaspor Başkanı Ümit Atlı, günün anısına Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan’a üzerinde adının yazılı olduğu Manisaspor forması hediye etti. Ziyaret hatıra fotoğrafıyla son buldu.