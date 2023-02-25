Manisaspor Futbol Akademisi Yetenek Tarama Tespit ve Kazandırma Projesinde yapılan U10 (2013) seçmeleri 150 sporcunun katılımı ile Tarık Almış Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Manisaspor Futbol Akademisi Yetenek Tarama Tespit ve Kazandırma Projesinde yapılan U10 (2013) seçmeleri 150 sporcunun katılımı ile Tarık Almış Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Manisaspor Futbol Akademisi Yetenek Tarama Tespit ve Kazandırma Projesine hem aileler hem de geleceğin yıldız futbolcuları yoğun ilgi gösterdi. 150 çocuğun katıldığı seçmelerde Manisaspor teknik heyeti tüm çocuklarla yakından ilgilenirken minik futbolcular ise gösterdikleri performansla gelecek için umut verdi.

Manisaspor teknik heyeti katılan tüm sporcuları göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik ederken seçme sonuçlarının özel olarak pazartesi günü bildirileceği açıklandı.