U-17 Ligi’nde aldığı başarılı sonuçlarla adını Türkiye Şampiyonası’na yazdıran Manisaspor U-17 Akademi Takımı 1. Kademe Türkiye Şampiyonası için Çanakkale’ye doğru hareket etti.

Altyapısı ile dikkatleri üzerine çeken Manisaspor’un Manisa Şampiyonu olan U-17 Akademi Takımı Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçları için Çanakkale’ye gitti. Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Baru U17 takımını Çanakkale’ye uğurlarken, teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi. Karşılaşma öncesi Manisa’nın sevilen isimlerinden Özgür Kaplan, Türkiye Şampiyonası öncesi U17 takımına Tarık Almış Spor Tesisleri’nde akşam yemeği vererek Türkiye Şampiyonası’nda başarılar diledi.