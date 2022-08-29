Manisaspor’un Onursal Başkanı merhum hayırsever işadamı Tarık Almış adına Manisaspor’un organizasyonuyla ’Tarık Almış U10 Cup Futbol Turnuvası’ düzenleniyor. Bu sene ilk kez gerçekleştirilecek ve geleneksel olması planlanan turnuvaya İzmir ve Manisa’dan 16 takım katılacak.

Manisaspor’un Onursal Başkanı merhum hayırsever işadamı Tarık Almış adına Manisaspor’un organizasyonuyla ’Tarık Almış U10 Cup Futbol Turnuvası’ düzenleniyor. Bu sene ilk kez gerçekleştirilecek ve geleneksel olması planlanan turnuvaya İzmir ve Manisa’dan 16 takım katılacak.

Merhum hayırsever iş adamı, Manisaspor’un Onursal Başkanı Tarık Almış adına 16 takımın katılımı ile geleneksel hale getirilmesi planlanan 1. Tarık Almış U-10 Cup Futbol Turnuvası 01-02 Eylül tarihlerinde Manisaspor’un Tarık Almış Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

Turnuva, Manisaspor, Altınordu, Göztepe SK, Bucaspor, Manisa FK, Murat Germen SK, Yunus Emre Belediyespor, 1925 Manavkuyu, Kırkağaç Acar İdman SK, Kasabaspor, Akhisar Yıldırım SK, Karşıyaka Yalı SK, Şehitler SK, Salihlispor, Manisa Sanayi Yıldızspor ve Pınargücü takımlarının U-10 gruplarının katılımı ile gerçekleşecek.

Manisaspor Başkanı Ümit Atlı, "Manisaspor ruhunu yaşatmak için kurduğu vakıf ve Manisaspor’a hediye ettiği tesis ile Manisa gençliğine sunmuş olduğu büyük hizmetleri turnuvanın geleneksel hale gelerek her yıl onun adına yakışır şekilde gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz. Turnuvada mücadele edecek tüm takımlara şimdiden başarılar diliyoruz." dedi.