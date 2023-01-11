Manisa’nın Demirci ilçesinde dün başlayan yağmur bugün sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. İlçede etkili olan kar yağışı sonrası ekipler yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

Manisa’nın Demirci ilçesinde dün başlayan yağmur bugün sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. İlçede etkili olan kar yağışı sonrası ekipler yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

Manisa’nın Demirci ilçesinde dün başlayan yağmur sabaha karşı kar yağışı şeklinde etkili oldu. İlçe merkezi ile ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası caddeler beyaz örtüyle kaplandı. Yağışla beraber teyakkuza geçen ekipler hem ilçe merkezinde hem de mahallelerde yolların kapanmaması için çalışma başlattı. İlçenin 1470 metre rakımlı Akçakerdik Geçidinin kapanmaması için de ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.