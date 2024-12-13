Manisa Valiliği himayesinde, Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Manisa Turizm Master Planı arama konferansı düzenlendi. Manisa Polisevi’nde düzenlenen ve birçok akademisyenin katıldığı arama konferansında Manisa’nın turizm potansiyeli konuşuldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Master Planı arama konferansı, Manisa Valiliği himayesinde, Zafer Kalkınma Ajansı’nın koordinasyonunda, Manisa Polisevi’nde düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin de Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından temsil edildiği konferansa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, akademisyenler ve ilgili personeller katıldı.

Konuşmasında Manisa'nın turizm potansiyelinin büyüklüğüne dikkat çeken Vali Özkan, şehrin tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve tarım potansiyeliyle turizmde önemli bir yere sahip olabileceğini söyledi. Vali Özkan, "Bu çalışmalar sayesinde Manisa, turizmde hak ettiği yere gelecektir" dedi.

Konferansta, Manisa'nın turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için yapılabilecekler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Bu süreçte üniversitelerin önemli rol üstlenebileceğinin altı çizildi. Manisa Turizm Master Planı’nın, şehrin turizm alanında gelişimine yön verecek önemli bir belge niteliğinde olacağına dikkat çekildi.