Manisa’nın tek kadın basketbol takımı olan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Federasyon Kupası’nda final oynayarak büyük bir başarıya imza attı. Çeyrek finalde başlayan etkileyici yolculuk, finalde alınan ikincilikle taçlandı. Takım, turnuva boyunca sergilediği mücadeleci ruhla Turgutlu’ya gurur yaşattı.

Türk basketbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan ING Kadınlar Federasyon Kupası 2025, bu yıl 14-19 Ocak tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. Manisa’nın tek kadın basketbol takımı olan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, bu büyük organizasyonda Manisa’yı ve Turgutlu’yu en iyi şekilde temsil etti.

Çeyrek Finalde Emlak Konut’u geçerek yarı finale yükseldi

Kupadaki ilk engeli çeyrek finalde aşan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Emlak Konut Takımını 62-68 skorla mağlup etti. Kırmızı siyahlılar bu galibiyetle yarı finale yükseldi.

Yarı Finalde J&M Çanakkale Belediyespor’u eledi

Yarı finalde ise J&M Çanakkale Belediyespor Takımıyla zorlu bir karşılaşmaya çıkan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 64-61’lik skorla rakibini mağlup etti. Son saniyeye kadar büyük heyecana sahne olan bu maçın ardından, Manisa ekibi adını finale yazdırmayı başardı.

Finalde Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Güre Spor’a karşı ikincilik

Finalde Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Güre Spor ile karşılaşan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, büyük bir mücadele sergileyerek kupayı ikinci sırada tamamladı. Her ne kadar şampiyonluk gelmese de takımın gösterdiği azim ve kararlılık, tüm Turgutlu halkı tarafından büyük takdir topladı.

Başkanlar takımı yalnız bırakmadı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, Turgutlu Belediyespor Başkanı Hüseyin Maliz, eşi Semra Maliz, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, Belediyespor Asbaşkanı Emrah Kanık ve çok sayıda Turgutlulu İstanbul’da oynanan ING Kadınlar Federasyon Kupası müsabakalarında Kadın Basketbol Takımını yalnız bırakmayarak maçı tribünden izledi.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Kadın Basketbol Takımımızın Federasyon Kupası’nda sergilediği performans hepimizi gururlandırdı. Finale kadar yükselmek, büyük bir başarıdır. Bu takım, aynı zamanda Turgutlu’nun ve Manisa’nın gururudur. Finalde şampiyonluğu kaçırmış olabiliriz ama oyuncularımızın sahadaki mücadelesi her şeyin ötesinde. Teknik ekibimize, oyuncularımıza ve bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu başarı, daha büyük zaferlerin habercisidir” dedi.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Başantrenörü İstemihan Örücü, “Federasyon Kupasının başından itibaren çok çalıştık ve takım olarak büyük bir dayanışma gösterdik. Müsabaka boyunca, sporcularımızın sahada gösterdiği özveri ve mücadele, bu takımın ne kadar çok şey başarabileceğini kanıtladı. Çeyrek finalden başlayarak finale kadar gelen bu süreçte, her maçta sahada terimizin son damlasına kadar mücadele ettik. Finale yükselmek bizim için bir gurur kaynağı oldu. Oyuncularımın performansıyla gurur duyuyorum. Önümüzdeki süreçte daha çok çalışıp Turgutlu’ya büyük başarılar kazandırmaya devam edeceğiz. Destekleriyle her zaman bizim yanımızda olan, Belediye Başkanımız Çetin Akın’a, Belediyespor Başkanımız Hüseyin Maliz’e, Belediyespor yöneticilerimize ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz” dedi.