Manisa Büyükşehir Belediyesi, kültür yayınları dahilinde hazırlanan “Çarşının Öyküsü” başlıklı kitabın röportaj ve yazım çalışmalarında sona gelindi. Kısa süre içerisinde basılması planlanan kitaba, Prof Dr. Nurettin Gülmez, Doç Dr. Nejdet Bilgi’nin öncülünde 20 araştırmacı ve öğretim görevlisi katkı sağlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kültür yayınları dahilinde hazırlanan “Çarşının Öyküsü” başlıklı kitabın röportaj ve yazım çalışmalarında sona gelindi. Kısa süre içerisinde basılması planlanan kitaba, Prof Dr. Nurettin Gülmez, Doç Dr. Nejdet Bilgi’nin öncülünde 20 araştırmacı ve öğretim görevlisi katkı sağlayacak.

Bozulmamış tek katlı mimari yapıları ve onlarca anıyı içerisinde barındıran Manisa Eski Çarşısı, Manisa Büyükşehir Belediyesi kültür yayınları dahilinde kitaplaştırılacak. “Çarşının Öyküsü” başlığıyla yayınlanacak olan kitabın hazırlanmasında, Prof Dr. Nurettin Gülmez, Doç Dr. Nejdet Bilgi’nin öncülüğünde 20 araştırmacı ve öğretim görevlisi yer alıyor. Ayrıca bu kitapta, Manisa sevdalısı ve eski çarşı esnaflarından Tezcan Karadanışman’ın yaşantısı, esnaf olarak yetişmesi ve o dönemki insan ilişkileri de anlatılacak. Kısa süre içerisinde basılması planlanan kitapla ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Tezcan Karadanışman ve Doç. Dr. Nejdet Bilgi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Kitapta röportaj ve yazım çalışmalarında sona gelindiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, “Eski çarşı gerek mimari yapısı ve içerisinde barındırdığı tarih ile Manisa’mız için önemli bir değer. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi çarşıyı gelecek nesillere taşımak adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. 2010 yılından bugüne kadar çarşıda çalışmalarımız devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün tarihe verdiği önem çerçevesinde başlatılan eski çarşının sokak sağlıklaştırma projesinin 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. Yürütülen çalışmalarda çarşının eski görünümüne kavuşması, canlanması ve vatandaşın rağbet ettiği, çarşı hüviyeti kazanması için dükkan cephelerinde iyileştirme, tek tip levha uygulaması, çatı aktarımları, aydınlatma, sokak kaplamaları yapılarak tarihi kimlik kazandırılmıştır. Umarız ki, bu kimliği orada yaşayan dükkan sahibi esnaflar korur, yaşatır ve alışveriş imkânlarının gelişmesine, yaşatılmasına önem verirler” ifadelerinde bulundu.