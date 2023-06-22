Tarihte ilk madeni parayı basan Lidya Krallığı’nın başkenti Sardes Antik Kenti’nin bulunduğu Manisa’nın Salihli ilçesi il olmak istiyor. İlçe bulunan meslek odalarının başkanları da Salihli’nin il olması için seferber oldu.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde bir araya gelen meslek odaları başkanları, 100 il arasında yer alabilmek için yol haritası çizdi.

Cumhuriyet’in 100. yılında bazı ilçelerin il statüsüne kavuşarak il sayısının 100’e çıkarılacağı konusunda Cumhur ittifakı ortağı MHP tarafından ortaya atılan “100. Yılda 100 İl ve 1000 İlçe” projesi Salihli’de heyecana neden oldu. Pek çok yönden il olma kriterlerini barındırdığı halde yıllardır bu arzusuna kavuşamayan Salihli’deki kamuoyu önderleri bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı ve hemen harekete geçme kararı aldı.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıya ilçedeki meslek odalarının başkanları ve temsilcileri yoğun katılım sağladı. Salihli TSO’nun yanı sıra Salihli Esnaf Kefalet Kooperatifi, Salihli Organize Sanayi Bölgesi Başkanı, Ticaret Borsası, Ziraat Odası, Sardes Esnaf Kefalet Kooperatifi’nin yanı sıra, Esnaf ve Sanatkarlar, Şoförler ve Otomobilciler, Madeni Sanatkarlar, Marangozlar, Bakkallar, Terziler ve Tuhafiyeciler, İnşaat Sanatkarları, Lokantacılar, Elektrikçiler, Manavlar odalarının başkanları, Makine Mühendisleri ile İnşaat Mühendisleri temsilcileri toplantıda hazır bulundu.

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli’nin il olma kriterlerine fazlasıyla sahip olduğunu belirterek başladığı konuşmada, il yapılmak için seçilecek 19 ilçe arasında Salihli’nin yer alması için güçlü bir şekilde ortaya çıkılması ve hızlı bir hareket planı oluşturulması gerektiğini ifade etti.

1991 yılında Salihli Milletvekili Cengiz Üretmen’in, 2002 yılında Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli’nin ve en son olarak da 2012 yılında yine Salihli’den milletvekili seçilen Sakine Öz’ün Salihli’nin il olması için TBMM’ye önerge verdiklerini belirten Yüksel, şunları söyledi: “Yıllardır mücadele edilmesine rağmen, Salihli bir türlü il olamadı. 100 il projesi bizim için büyük bir fırsattır. Bulunduğu konum, gelişmişlik düzeyi, nüfus sayısı, tarihi ve kültürel zenginlik, eğitim ve sağlık gibi alanlarda bir merkez oluşu, ulaşım imkanları, Salihli’nin en önemli avantajları arasında bulunuyor. Üniversitenin ve fakültenin ilçemizde bulunması, devlet hastanesi ve üç özel hastanesi ile sağlık alanında civardaki ilçelerin de yer aldığı 500 bini aşkın bir nüfusa hizmet vermesi buranın bir merkez olduğunun en güçlü göstergelerindendir. Gelişmişlik sıralamasında üst sıralarda yer alması ve Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 binden fazla kişiye istihdam hedefini de bunlara eklersek, artıları saymakla bitmez.”

Toplantıda oda temsilcileri birer birer söz alarak Salihli’nin il yapılacak ilçeler arasında yer alması için izlenecek yol hakkında düşüncelerini dile getirdi. Öneriler istikametinde oluşturulan komisyonun Belediye ile de irtibata geçerek, Ankara’da güçlü bir şekilde temsil edilmesi ve etkili konumdaki siyasilere ulaşılması için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.