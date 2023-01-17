Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Avni Gemicioğlu Caddesi’nde başlattığı prestij cadde çalışmasını tamamladı. Alt ve üstyapısı, modern aydınlatmalarıyla yepyeni bir görünüme kavuşan cadde, bölge esnafı ve vatandaşların beğenisini kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Avni Gemicioğlu Caddesi’nde başlattığı prestij cadde çalışmasını tamamladı. Alt ve üstyapısı, modern aydınlatmalarıyla yepyeni bir görünüme kavuşan cadde, bölge esnafı ve vatandaşların beğenisini kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından baştan aşağı yenilenen Şehzadeler ilçesi Avni Gemicioğlu Caddesi’nde prestij cadde çalışması tamamladı. Caddede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Kentimizin en işlek caddelerinden biri olan Avni Gemicioğlu Caddesinde çalışmalarımızı tamamladık. Burada öncelikle MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yağmur suyu ve içme suyu altyapısı imalatları tamamladı. Ardından da Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından prestij caddesi çalışmasına başlandı. Kaldırım aydınlatma çalışmamız oldu. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığımız tarafından da Manisa Lisesine giriş tarafında peyzaj çalışması yapıldı. Son olarak, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından asfalt çalışması yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu” dedi.

Öte yandan mahalle esnafı da çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ve çalışmaların sonucunda caddenin daha güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi. Mahallede esnaflık yapan Ozan Özsoy, "Çok güzel bir çalışma oldu. Memnunuz. Vatandaşlarımız bu caddeye çok ilgili. Bu yatırımla birlikte daha güzel olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben hem burada oturuyorum, hem de iş yeri işletiyorum. Ellerinize sağlık. Bir tek Manisalıları değil, İzmirlileri de bekliyoruz. Alsancak’tan bir farkımız yok, sadece denizimiz yok" derken; Sefa Mert Özel ise "Çalışmalar güzel, titiz bir şekilde yapıldı. Çalışan arkadaşlar da esnafı önem vererek çalışmayı yaptılar. Altyapı anlamında daha önce bir sıkıntı vardı. Bu çalışma iyi oldu. Yollar iyi değildi. Yenilenince gayet güzel oldu. Aydınlatma da olunca görüntü olarak iyi oldu. Şuan bütün mahalle ışıl ışıl oldu. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Esnafa ve halka güzel bir hizmet sunmuş oldu. Burası artık daha da güvenli oldu. Sadece alışveriş yapmak veya kafede oturmak için değil yürüyüş yapmak için de kullanılacak güzel bir cadde oldu. Bütün Manisalıları bekleriz" dedi.