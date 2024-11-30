Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Karaoğlanlı Mahallesinde bulunan Karaoğlanlı Ortaokulu öğrencileri Erasmus+ Akreditasyon Programı dahilinde hazırlanan ’Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi’ kapsamında Çekya’nın başkenti Prag’ta bulunan proje ortağı okulu ziyaret ederek bir hafta boyunca hem okulun eğitim sistemlerini yakından inceledi hem de sosyal etkinliklere katılarak farklı bir deneyim yaşamış oldu.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Erasmus+ Akreditasyon Programı dahilinde hazırlanan Innovative Approaches in teaching (Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar) Projesi kapsamında Karaoğlanlı Ortaokulu öğrencileri 17-23 Kasım tarihinde Çekya’nın başkenti Prag’taki ortak okulları olan Zakladni škola Praha-Petrovice’yi ziyaret etti.

Karaoğlanlı Ortaokulu’ndan projeye katılan 5 öğrenciye refakatçi olarak İngilizce Öğretmeni Murtaza Gürkan ve iş başı gözlemcisi olarak Karaoğlanlı Okul Müdürü Murat Arpacı eşlik etti.

Bir haftalık süreçte Karaoğlanlı öğrencileri, Prag’daki ortak okullarında, Çekyalı yaşıtları ile matematik derslerine katıldı, yabancı dil öğreniminde ’Kahoot’, ’Wordpad’ gibi Web 2.0 araçlarını ve uygulamalarını kullanarak etkinliklere dahil oldu. Proje sayesinde öğretmenler ve öğrenciler proje ortağı okullarının eğitim sistemini yakından inceleme ve tanıma fırsatı da buldu.

Öğrenciler ayrıca karşı okulun kültürel ve sosyal faaliyetlerindeki etkinliklere katılarak ’Yabancı öğrencilerle etkileşim’, ’Dil gelişimi’, ’Grup faaliyetleri’ ve ’Öğrenci grup hareketliliği’ gibi eğitim sisteminin yeni yaklaşımlarını farklı bir deneyim ile gerçekleştirdi.

Proje sonunda tekrar kendi okullarına dönen Karaoğlanlı Ortaokulu öğrencileri; gözlemlerini, deneyimlerini öğretmenleri ve öğrenci arkadaşlarına aktararak hem heyecanları paylaştı hem de akranlarının eğitim konusunda ufkunu açmalarına önayak oldu.

Öğrenciler proje sayesinde yaşamları boyunca unutamayacakları bir eğitim tecrübesi edindiklerini belirtirken; bir köy okuluna bu fırsatın verilmesini sağlayan Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, proje süresince kendilerine rehberlik edip onlarla yakından ilgilenen Okul Müdürü Murat Arpacı ve İngilizce Öğretmenleri Murtaza Gürkan’a teşekkürlerini ifade etti.

Proje dahilinde Prag’daki Zakladni škola Praha-Petrovice okulu öğrenci ve öğretmenleri de önümüzdeki aylarda köy okulunu ziyarete geleceği öğrenildi.