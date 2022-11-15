Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) yönetimini ağırlayan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa iş dünyasının güçlenerek gelişeceği mesajını verdi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) yönetimini ağırlayan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa iş dünyasının güçlenerek gelişeceği mesajını verdi.

MOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz’ı ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Manisa’da bünyesinde yüzlerce firmayı barındıran, Manisa ekonomisinin gelişmesine katkı sunan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB), ikili ilişkileri artıyor. MOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Türek, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kadir Murat Çam, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdal Haspolat, Semih Vardarer, Manisa TSO Meclis Üyesi ve Yonca Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Manisa TSO Meclis Üyesi Rıza Seyyar, MOSB Denetim Kurulu Üyeleri Doğan Çelik, M. Gökmen Çetingöz, Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Nihat Akyol ile birlikte Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz’ı ziyaret etti. Başkan Türek Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz’ın güven tazeleyerek tekrardan başkan seçilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

Ziyarette geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu dönemde de Manisa TSO ve MOSB arasındaki ikili ilişkilerin artarak devam edeceğinin vurgusu yapıldı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz odanın yaptığı faaliyetleri, hayata geçirdiği ve geçireceği projeleri sunum eşliğinde MOSB Başkanı ve yönetimiyle paylaştı. Yılmaz, “Değerli MOSB heyetine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.