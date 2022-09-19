Manisa’nın Salihli, Turgutlu, Kula ve Selendi ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Manisa’nın Salihli, Turgutlu, Kula ve Selendi ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Manisa’ 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Salihli’de Anma Programı ve tören düzenlendi. Şehitlik Anıtında düzenlenen törende, anıta Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Berkhan Güney, Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın yaptı. Törenin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü´nü kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, törene katılan ilçe protokolü ile gaziler ve şehit ailelerini Laminarya Kafede ağırladı.

Turgutlu’da 19 Eylül Gaziler Gününde tören düzenlendi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 1921 yılında ‘Mareşallik’ rütbesi ve ‘Gazilik’ unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü, Turgutlu’da törenlerle kutlandı. 19 Eylül Gaziler Günü Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile başladı.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, İlçe Jandarma Komutanı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, Şehit ve Gazi Dernekleri, STK’lar, Muhtarlar ve vatandaşların katıldığı program Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Törenin ardından Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Derneği Turgutlu Temsilciliği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Bürosuna ziyaretler gerçekleştirildi.

Şehit Aileleri ve Gaziler adına düzenlenen onur yemeğinin ardından Mevlit-i Şerif okutulmasıyla program sona erecek.

Kula’da 19 Eylül Gaziler günü kutlandı

Kula’da 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kıbrıs Gazisi İsmail Kara yaptı. Kara’nın ardından programa katılan protokol üyelerine hitap eden Kaymakam Birkan Tatlısöz ise, Gaziler Günü’nü kutlayan bir konuşma yaptı. Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine binaen şiirler okunmasının ardından program ilçe şehitliğinde devam etti. Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla devam eden programda, şehitler yad edildi. Daha sonra protokol üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kula Şubesi’ni ziyaret ederek gazilerin kutlu gününü tebrik etti.

Selendi’de Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla Selendi’de tören düzenlendi. Program Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende Dağlıca Bölgesi’nde gazi olan Güneydoğu Gazisi Oktay Yuca tarafından günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşma yapıldı. Tören konuşmaların ardından sona erdi.