Manisa’nın Salihli, Sarıgöl, Soma, Selendi ve Alaşehir ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlamalar düzenlendi.

Manisa’nın Salihli, Sarıgöl, Soma, Selendi ve Alaşehir ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. yılı coşkuyla kutlandı.

Salihli’deki tören, kaymakamlık makamında Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam’ın tebriklerin kabulüyle başladı. Makamdaki törenin ardından Devlet Bahçeli Kent Meydanı’nda devam eden programda Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın halkın ve öğrencilerin Cumhuriyet Bayramını kutlamasının ardından, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Merkez Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan “Cumhuriyeti Yolculuğu” gösterilerinin ardın Lidya Sanat Gençlik ve Spor Kulübü ekibinin gösterileri sergilendi. Kutlama programında Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda derece elde eden öğrencilerinin ödüllendirilmesi ve Merkez Anadolu Lisesi Bando ekibi eşliğindeki kortej geçişi ile son buldu.

Kutlama programına Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, kurum müdürleri, oda ve kooperatif başkanları, gaziler, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Öte yandan Salihli’de İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü öncülüğünde “Cumhuriyet İçin Pedal Çeviriyorum” sloganı ile bisiklet turu etkinliği düzenledi. Cumhuriyetin 100. Yılı Bisiklet Turu etkinliği, gençlerin, bisiklet severlerin ve ilçe protokolünün katılımı ile gerçekleştirildi. Salihli Devlet Bahçeli Kent Meydanı’ndan başlayan bisiklet turunun startını İlçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz birlikte verdi. Yoğun ilginin yaşandığı etkinlikte bisiklet tutkunları Salihli’nin caddelerinde pedal çevirdi.

Sarıgöl’deki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına vatandaşlar ilgi gösterdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda Kaymakam Ali Arıkan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Öğrencilerin şiirler okuduğu kutlamalarda çeşitli okullardan halk oyunları ekipleri gösteriler sergiledi. Ayrıca 1923 metrede kız ve erkek öğrencilerin karışık olarak 100 öğrenci katılımı koşu gerçekleştirildi.

Öte yandan Sarıgöl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100.yili nedeniyle bisiklet turu düzenlendi. Sehit Esin Akay İlköğretim okulunun önünden başlayan bisiklet turu Şehit Ali Suyabatmaz Caddesi, Girne Caddesi, Botanik Parkından dönülerek yine aynı güzergahta son buldu. Üç kilometrelik tura çocuklar ve vatandaşlar da katılarak destek verdi.

Soma’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı Manisa’nın Soma ilçesinde coşkuyla kutlandı. Cumhuriyetin 100. Yılına yakışır kutlamalarda Türkiye’nin Otomobili TOGG ile Türkiye’nin ilk yerli Traktörü de sergilendi. Kutlamalarda yüzlerce Somalı Zeybek gösterisi yaparken Kırkağaç 6. Jandarma Alay Komutanlığına bağlı komandolar nefes kesen gösteriler sergiledi.

Öte yandan Soma Atatürk Stadyumunda ki programda çok sayıda öğrenci ile Stadyuma Türkiye Yüzyılı Kareografisi yapıldı.

Törene Kaymakam Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ali Tulup, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Mehmet Vidinel, ilçe protokolü, askeri Erkan ve Soma halkı katıldı.

Selendi’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Türkiye Cumhuriyetinin 100. kuruluş yıldönümü törenleri Selendi’de coşku ile kutlandı. Hükümet konağında İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş ve Belediye Başkanı eczacı Nurullah Savaş tarafından tebrikler kabul edildi. Ardından 3 Eylül şehir stadında devam eden etkinliklerde öğrenciler şiirler okudu, türküler söylendi. ‘Tüm yolların sonunda Türkiye’ isimli gösteri, halk oyunları gösterileri, Kule gösterisi, Bayrak gösterileri, 100 metre kısa mesafe koşuları, step-aerobik gösterileri, 100 yıl Cumhuriyet kareografisi gösterisi yapıldı. Öte yandan kutlamalarda çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.

Kutlamalara İleç Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, İlçe Belediye Başkanı Eczacı Nurullah Savaş, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Tok, İlçe Emniyet Amiri Emre Gevanci, daire amirleri, AK Parti ileç Başkan Vekili İsmail Yıldız, MHP İlçe Başkanı Mehmet karabulut, CHP İlçe Başkanı Selim Kurt, İYİ Parti İlçe Başkanı Ethem Erol, DP İlçe Başkanı Serdar Erol, oda başkanları, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Alaşehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçe stadında tören düzenlendi. Türk bayraklarıyla süslenen stattaki törenlerde Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Garnizon Komutanı Albay Gökhan Okursoy ve Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu vatandaşları selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşının okunması sonrası Kaymakam Alper Güngör konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları ekipleri tarafından “100. yılda 100 kişilik halk oyunları” kapsamında Türkiye’nin yedi bölgesine özgü oyunlarını sergiledi. Öte yandan Alaşehir Selahattin - Zuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesinin Cumhuriyetin 100. yılına özel kurmuş olduğu 100 kişilik bando takımı gösterisi büyük alkış aldı.