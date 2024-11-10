Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde Manisa’nın ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Manisa’nın Alaşehir, Sarıgöl, Saruhanlı, Kula ve Salihli ilçelerinde düzenlenen törenlerle Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında anıldı.

Alaşehir’deki tören

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü Alaşehir’de düzenlenen törenlerle anıldı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında yapılan törenlerde çelenk sunumunun ardından 2 dakikalık saygı duruşu yapılmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törene Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Atilla Yeşiltepe, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Ağır Ceza Reisi Mustafa Kemal Gökmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 10 Kasım anma etkinlikleri Fethi Sekin Gençlik Merkezinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Saruhanlı’daki tören

Saruhanlı’daki anma programı 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanında gerçekleştirildi. Anma programında Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar, Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, siyasi partiler ve STK temsilcileri tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla program sona erdi.

Sarıgöl’deki tören

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86. yılı Sarıgöl ilçesinde de yoğun bir katılımla anıldı. Sarıgöl Hükümet Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma töreninde Atatürk Anıtına çelenkler sunuldu. Anma törenine Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, resmi daire amirleri öğrenciler, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Anma etkinliklerine daha sonra Atatürk Kültür Merkezinde devam edildi. Öte yandan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86. yılı nedeniyle siren sesini duyan tarım işçileri ve inşaat ustaları iki dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Salihli’deki tören

Salihli Devlet Bahçeli Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen programda Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Garnizon Komutanı Ulaştırma Binbaşı Arif Yıldızhan Gökhan, siyasi parti ilçe başkanlıkları ve STK temsilcilerinin Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kula’daki tören

Manisa’nın Kula ilçesinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Kula ilçesindeki tören, Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. İki dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Saatler 09.05’i gösterdiğinde hayat adeta durdu ve tüm vatandaşlar 2 dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okudu. Çelenk sunma töreninin ardından program, Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle devam etti. Jeopark Ortaokulu tarafından hazırlanan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup, oratoryo gösterisi yapıldı. Film gösterimi ve Atatürk’ün sevdiği eserlerin seslendirilmesiyle devam eden program, günün önemine binaen düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ile son buldu. Anma programına, Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, sivil toplum kuruluş başkanları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.