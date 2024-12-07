Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, şehir genelinde peyzaj düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen son çalışmalarda, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Kaya Bahçesi, Nusret Köklü Caddesi ve Kuşlubahçe kavşağı Türk Bayrağı düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, şehrin görsel kimliğini güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla başlattığı peyzaj düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar, Manisa’yı daha yaşanabilir bir hale getirmeyi hedefliyor. Bu çalışmalar sayesinde; şehrin görsel kimliği güçleniyor, yaşam alanları daha estetik hale geliyor ve vatandaşların şehirle bütünleşme duyguları artıyor. Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarla birlikte şehrin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Daire Başkanı Emine Müge Kuğu, yaptığı açıklamada, peyzaj çalışmalarının vatandaşların görsel olarak da hoşuna gidecek şekilde devam edeceğini belirterek, tüm ekiplere teşekkür etti. Kuğu, "Şehrimizin estetik görünümünü artırmak için gece gündüz demeden çalışan tüm personelimize teşekkür ederim. Çalışmalarımız, vatandaşlarımızın memnuniyeti doğrultusunda devam edecektir." dedi.