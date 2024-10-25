Manisa’nın 1313 yılında Saruhan Bey komutasındaki askerler tarafından fethedilmesi dolayısıyla, Manisa Kalesi mevkiinde bulunan Fetih Mescidinde Cuma namazı kılındı ardından dualar okundu.

Manisa Milli İrade Platformu tarafından Saruhanbey’i anmak ve Manisa’nın fethini kutlamak amacıyla Şehzadeler Belediyesi tarafından Manisa Kalesi’ndeki Fetih Mescidinde Cuma Namazı kılındı, şehitler için dua edildi. Programa Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Manisa Milli İrade Platformu Dönem Başkanı Muzaffer Yurttaş ve vatandaşlar katıldı. Anma etkinliğinde Fetih Suresi okunması sonrası Şehzadeler İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından Cuma Namazı kılındı, ardından dua edildi.

Burada bir açıklama yapan Manisa Milli İrade Platformu Dönem Başkanı Muzaffer Yurttaş, “Manisa, bundan 711 yıl önce, 1313 yılında Saruhan Bey tarafından fethedildi. Saruhan Bey Bizans İmparatorluğu sınırları içinde olan Manisa’yı fethetmek için yoğun bir çaba sarf etmiş ve bu çalışmaların sonunda 25 Ekim’i 26 Ekim’e bağlayan gece bir Regaip Kandili gecesinde Saruhan Bey ve askerleri Manisa’yı Bizanslardan fethetmişlerdir. O zaman burası bir kaleydi ve kalenin fethinden hemen sonra bu kale içinde bir mescit inşa etmiştir. Bu mescit Fetih Mescididir ve fethin bir sembolüdür. Bu kale içerisinde Saruhan Bey ve askerleri ibadetlerini burada yapmışlardır. Bu mescidin bir ismi Fetih Mescidi olduğu gibi Kale Mescidi olarak da bilinmektedir. Bugün vefamızı ve tarihimizi unutmadığımızı göstermek için Saruhan Beyin yaptırdığı Fetih Mescidinde Cuma Namazını kıldık. Saruhan Bey’i ve Alplerini Manisa’yı bir Türk ve İslam yurdu kılan tüm geçmişimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Mekanları cennet olsun. İki gün önce TUSAŞ a yapılan hain saldırıda şehit olanları rahmetle anıyoruz” dedi.