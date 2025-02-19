Manisa’yı 1313 yılında fethederek Türk yurdu yapan Alpagu Oğlu Saruhan Bey’in şehir merkezinde bulunan türbesinin ahşap kapısı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce parçalandı. Orijinal kapısının büyük yangında yandığı ve parçalanan kapının ise 1960’lı yıllarda yapıldığı öğrenildi.

Manisa’yı Türk yurdu yapan ve kendi adıyla kurduğu beyliğin başkenti olarak sayısız eserle donatılan Manisa’da 1346 yılında vefat eden Alpagu Oğlu Saruhan Bey’in Şehzadeler ilçesinde bulunan türbesinin ahşap kapısı kendini bilmez kişi veya kişilerce parçalandı. Muradiye ve Sultan camilerinin arasında kalan türbenin 1960’lı yıllarda yapılan ahşap kapısının daha önce de zarar görmesine rağmen türbe ve çevresinde güvenlik kamerası bulunmaması bu tür olaylara davetiye çıkarıyor.

Türbenin orijinal kapısının Yunan askerlerinin 1922 yılında şehirden kaçarken çıkardıkları yangında küle döndüğü öğrenilirken, harabe durumda halan türbe 1960’lı yıllarda restore edilerek ayağa kaldırıldı. Yanan kapı yerine de yine geometrik işlemeleri bir kapı yapıldı. Sorumluluğu Vakıflar Genel Müdürlüğünde olan türbenin zarar gören kapısının önümüzdeki günlerde çıkarılacağı ve yerine geçici olarak demir bir kapı takılacağı öğrenildi. Türbenin orijinal kapısının eski fotoğraflardan yola çıkılarak Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak tarafından bir kündekari ustasına yaptırıldığı ve tamamlandıktan sonra türbeye yerleştirileceği öğrenildi.

Tedbirlerin artırılmasını istiyoruz

Manisa’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olduklarını ve Manisa’yı Türk Yurdu yapan Saruhanbey’in türbesinin de kendi mahallelerinde bulunduğunu anlatan Saruhan Mahallesi Muhtarı İbrahim Tellioğlu, "Bundan bir kaç hafta önce kimliği belirsiz kişilerce zarar verilmiş bir kapımız var. Bu durumu Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğüne ve emniyete ilettik. Emniyette bununla alakalı tutanak tuttu. Bununla ilgili sürecin hızlanmasını talep ediyoruz. Emniyetteki görevliler bugün gelerek tekrar inceleme yaptı. Sürecin hızlanması için elimizden geleni yapacağız. Kamera sistemi takılması lazım ve devriyelerin artırılması gerekiyor. Burası bizim kendi değerimiz, Saruhanbey Türbesi. Bununla ilgili daha duyarlı olunması lazım. Öncelikle bu sürecin hızlanmasını istiyoruz, kamera sistemi ve MOBESE’nin olmayışı buranın güvenliği için önemli bir sorun. İnşallah en kısa zamanda bunu yerine getirirler biz de mahalle olarak daha rahat daha sakin bir yaşam süreriz diye umut ediyorum" dedi.