Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Manisa’da ihracat 2023 yılı Eylül ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 281,5 milyon dolar, ithalat ise yüzde 23,8 artarak 310,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalarak 22 milyar 490 milyon dolar, ithalat yüzde 14,6 azalarak 27 milyar 501 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ise ihracat 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 187 milyar 204 milyon dolar, ithalat 1,2 artarak 274 milyar 432 milyon dolar olarak belirlendi.

Manisa’da ihracat ve ithalat arttı

Manisa’da ihracat 2023 yılı Eylül ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 281,5 milyon dolar, ithalat yüzde 23,8 artarak 310,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Afyonkarahisar’da ise ihracat yüzde 4,5 azalarak 31,5 milyon dolar, ithalat yüzde 64,8 artarak 11,1 milyon dolar, Kütahya’da ihracat yüzde 18,7 azalarak 26,6 milyon dolar, ithalat yüzde 12,4 azalarak 10,5 milyon dolar, Uşak’ta ihracat yüzde 30,5 azalarak 29,4 milyon dolar, ithalat yüzde 51 azalarak 14,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.