Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında gerçekleştirilen ’Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın Manisa İl Finali Alaşehir’de yapıldı. Yarışmada birinciliği geçen sene olduğu gibi yine Akhisar Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesinden Muhammed Nur İdikurt kazandı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında gerçekleştirilen ’Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda Manisa il finali Alaşehir ilçesinde yapıldı. Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezinde yapılan yarışmaya Alaşehir Belediye Başkan Vekili Erol Kaçar, AK Parti İlçe Başkanı Fedayi Kozan, Manisa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Emin Ercan, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, Alaşehir Müftüsü Mehmet Ali Dilek öğrenciler ve veliler katıldı.

Finalde 14 okulun katıldığı yarışmada Akhisar Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesinden Muhammet Nur İdikurt geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da birinci, Gördes Anadolu İmam Hatip Lisesinden Musa Zeybek ikinci, Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesinden Alperen Derelier ise üçüncü oldu.