MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Devlet Su İşleri (DSİ) İzmir 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi’yi ziyaret ederek kentte iki kurumun iş birliğiyle hayata geçirilen projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

“Temiz Su, Güvenli Altyapı” sloganıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Manisa’nın altyapısını daha da güçlendirmek ve kente kalıcı çözümler kazandırmak amacıyla kamu kurumlarıyla olan iş birliklerine de büyük önem veriyor. Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Devlet Su İşleri (DSİ) İzmir 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi’yi ziyaret ederek kentte iki kurumun iş birliğiyle hayata geçirilen projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Genel Müdür Postacı, kent genelinde önemli projelere imza attıklarını belirterek, “Temiz su, güvenli altyapı sloganımızdan hareketle içme suyu rezervlerini artırmak, doğal kaynak sularını daha sağlıklı ve verimli şekilde kullanmak, yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlara son vermek amacıyla pek çok yenilikçi çalışmayı hayata geçiriyoruz. Hem kent merkezinde hem de ilçelerimizde içme suyu isale hatlarını yenileme, ekonomik ömrünü tamamlamış hatları modernize etme, içme suyu terfi ve şebeke hattı imalatları, yağmur suyu hatlarının güçlendirilmesi ve menfez imalatları gibi projelerimiz sürüyor. Ayrıca, kayıp kaçağı önlemek, atık su arıtma tesisimizin kapasitesini artırmak için yaptığımız hamlelerimizle de sürdürülebilir, çevreye duyarlı bir yaklaşımla şehrin ihtiyaçlarına cevap vermek için aralıksız çalışıyoruz” dedi.

Postacı, “Tüm bu çalışmalarımızla birlikte, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, Manisa’nın daha dirençli bir kent olması için tüm kurum ve kuruluşlarla olduğu gibi DSİ ile de iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu görüşmeler, şehrimize kazandırılan projelerin daha etkin yürütülmesi ve yeni projelerin planlanması açısından da büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kararlı adımları ve projeleri sayesinde Manisa, çevre dostu ve sürdürülebilir altyapısıyla Türkiye’ye örnek bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.