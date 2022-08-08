Türkiye’de ’Üzümün Başkenti’ olarak adlandırılan Manisa’nın Alaşehir ilçesinden dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm hasat ve ihracatı başladı. Hasadın 7 Ağustos, ihracatın 8 Ağustos olarak belirlenmesinin ardından sezonun ilk ihraç çekirdeksiz Sultaniye üzümleri tırlara yüklenerek uğurlandı. Üzümler başta Rusya, Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 122 farklı ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye’de ’Üzümün Başkenti’ olarak adlandırılan Manisa’nın Alaşehir ilçesinden dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm hasat ve ihracatı başladı. Hasadın 7 Ağustos, ihracatın 8 Ağustos olarak belirlenmesinin ardından sezonun ilk ihraç çekirdeksiz Sultaniye üzümleri tırlara yüklenerek uğurlandı. Üzümler başta Rusya, Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 122 farklı ülkeye ihraç ediliyor.

Ticaret Bakanlığı, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü Başkanlığında oluşturulan ’Sultaniye Üzüm Kesim ve İhraç Tarihlerinin Belirlenmesi Komisyonu’ tarafından emsal teşkil edecek bahçelerde yapılan incelemeler sonucunda, üzümlerin 7 Ağustos tarihinde kesimine, 8 Ağustos 2022 tarihinde de ihracatına izin verilmesi kararlaştırıldı. Alınan karar sonrası ilk ihracat tırları Alaşehir Gümrük Müdürlüğü’nden bugün yola çıktı. Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye cinsi sofralık üzüm ihracatında, 2021 yılında 230 bin ton ihracat miktarı karşılığında 350 milyon dolarlık gelir elde edildi. Alaşehir’den başta Rusya, Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 122 ülkeye ihracat yapılıyor.

Geçen yıl Alaşehir’den 600 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Alaşehir’den 2021 yılında dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümü başta olmak üzere, diğer sofralık üzüm çeşitleri ile nar, şeftali, kiraz, kayısı ve incir gibi toplam 60 kalem ürün ihracatından, 82 farklı ülkeye ihracat yapılmıştı. Tüm ürünler ihracatından toplamda 600 milyon dolar gelir sağlayan Alaşehir’de geçen yıl toplamda 230 bin ton sofralık üzüm ihracatı yapılırken bu seneki hedefin ise 250 bin ton olduğu öğrenildi.

İlk tır çıkışı töreninde tırın kapıları mühürlendi ve yolcu edildi

İlk ihracat tırının uğurlanması dolayısıyla Alaşehir Ticaret Borsası bahçesinde yapılan törende konuşan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Bugün 8 Ağustos itibari ile Manisa çekirdeksiz Sultaniye üzümün taze olarak ihracatına başladık. Sultaniye çekirdeksiz üzüm ülkemiz için önemli stratejik bir ürün. Sultaniye çekirdeksiz üzüm kuru olarak da önemli bir ihracat ürünü. Türkiye’deki çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 85’i ve sofralık üzümün yüzde 20’sini üreten bir şehirdeyiz. 600 milyon doları geçen bir üzümden ihracat geliri sağlıyoruz. Yıllara göre ihracat rakamları değişmekle beraber, bu gün bizim için önemli bir gün." dedi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ise, "Çiftçilerimiz bir yıllık emeklerini bugün itibari ile dünya pazarına sunmaya başlayacaklar. Bugün 8 Ağustos itibariyle Alaşehir’imizden ilk üzüm ihracat tırımızı da göndermiş oluyoruz. Alaşehir ülkemizin en önemli yaş meyve ihracat noktalarından bir tanesi. Alaşehir Gümrüğü olarak ülkemize ciddi oranda döviz kazandırıyoruz. Alaşehir gümrüğündeki arkadaşlarımız gece gündüz demeden 7/24 esasına göre çalışmakta ve bölgenin en çok tercih edilen gümrüklerinden biri olmaktadır. Ben bu vesile ile de gümrük müdürlüğünde çalışan vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Onların emekleri ile ciddi oranda ülkemiz döviz kazanıyor. Bugün sultaniye üzümün ilk ihraç edileceği gün. Ciddi bir gelir bekliyor vatandaşlarımız. Ülkemiz için ciddi bir gelir olacağını temenni ediyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Üzüm üreticisi İbrahim Ayhan, ise sezonun ihracatlık ilk ürününü verdiğini belirterek, "Üzümü 6 liradan verdim. Bu günün şartlarında aslında düşük bir rakam. İlaç, mazot, işçi yevmiyesi çok yüksek. Allah bereket versin, yapacak bir şey yok" dedi.

Alaşehir Ticaret Borsası’nda düzenlenen ilk tırların yola çıkış törenine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Yıldırım, Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Alaşehir Gümrük Müdürü Dr. Mehmet Uğurlu ve üzüm üreticileri katıldı.