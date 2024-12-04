Manisa Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği Temel İlk Yardım Eğitimleri ile itfaiyecilerinin acil durumlara müdahale yetkinliğini artırmaya devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, personelinin iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak düzenli eğitimlerle donanımlarını artırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Temel İlk Yardım ve Yenileme eğitimleri, İl Sağlık Müdürlüğü’nün desteğiyle başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Eğitimleri tamamlayan itfaiyeciler için düzenlenen törende sertifikaları teslim edildi. Törene, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Fatma Bozan, İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Erol Karaca, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Barış Uğur Oğraşangil, İl İlkyardım Eğitimleri Sorumlusu Serdar Kemal Güleç, İSG Şube Müdürü Fulden Özdemir ve eğitimleri tamamlayan itfaiyeciler katıldı.

İtfaiyecilere Eğitim sertifikalarını dağıtan Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, “Manisa İtfaiyesi denilince artık Türkiye genelinde tanınan, takdir edilen bir ekipten bahsediyoruz. Böyle bir eğitimi başarıyla tamamlayarak bize bu gururu yaşattığınız için minnettarız” ifadeleri kullandı. İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Erol Karaca ise konuşmasında, “Acil sağlık durumlarında özverili çalışmalarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde, depremlerde ve geçtiğimiz yaz yaşanan yangınlarda ne kadar fedakârca çalıştığınıza şahit olduk. Şehit olan arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Sizlerin görevleri, sağlık hizmetlerinde de olduğu gibi insana odaklanıyor. Bu tür acil durumlarda eğitimli ve bilinçli müdahale edebilmeniz büyük bir önem taşıyor. Aldığınız uygulamalı eğitimlerle bu yetkinlikleri kazanmanız gurur verici. Hepinizi tebrik ediyorum” diye konuştu.