Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı tahmini bütçesi 11 milyar 871 milyon 725 bin lira olarak belirlendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ‘Kendine yeten Manisa, kendine yeten belediye’ vizyonuyla hareket ettiklerini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı performans programı tasarısı ile 2025 mali yılı bütçe tasarısı görüşüldü. Bütçe ile ilgili değerlendirmede bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 31 Mart Mahalli İdare seçimlerinin ardından yeni bir dönemin inşası için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Başkan Ferdi Zeyrek, “Kendine yeten Manisa, Kendine yeten Belediye’ olma vizyonuyla hazırladığımız planımızı bir önceki ay meclisimizin de onayını alarak icraata koyduk. Yeni plan döneminin ilk bütçesini de bugün oylayacağız. Manisa’ma ve Manisalılara ait kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması tek derdim. İhtiyacı olanlara ihtiyaç duydukları anda en kaliteli hizmeti sunmak, kentsel sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmek için çaba sarf ediyoruz” dedi.

Geride kalan yıllarda eğrisi ile doğrusu ile yapılan işler ve kullanılan bütçelerin olduğunu söyleyen Başkan Zeyrek, “Biz göreve geldiğimizde 6 milyar 849 bin 880 lira gelir, 7 milyar 900 milyon lira gider tahmini yapılan bütçeyi devraldık. Bütçe demişken; gelirlerimizin yaklaşık yüzde 85’i merkezi idarenin topladığı vergi gelirlerinden Manisa Büyükşehir Belediyesine aktardığı paylardan oluşuyor. Bu gelir de Türkiye’nin genel ekonomik seyrinden doğrudan etkilenen bir gelir ve artış oranı çok yüksek değil. Gelir tarafında hal böyle iken harcamalar ise maalesef çok yüksek oranlarda artıyor. Bu da belediyemizi çok büyük bir finansal baskı altında çalışmak zorunda bırakıyor. Biz bu şartlarda hizmetin kalitesini artırmaya, ihmal edilmiş altyapımızı yenilemeye, bütçemizi yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmaları anlattı

Bugüne kadar yapılanları anlatan Başkan Zeyrek, “İhale süreçleri tamamlanmış ve devam eden işlerin en sağlıklı şekilde yürütülmesi için önlemlerimizi aldık. Özellikle dezavantajlı, sosyal dışlanma, yoksulluk içinde olan hemşerilerim için sosyal destek programlarına ağırlık verdik. Su teknik altyapısından sonra, en önemli kentsel teknik altyapı yatırımı olarak gördüğüm ulaşım için planlama çalışmalarını başlattık. Toplu taşımada mevcut darboğazların önüne geçmek için hem kooperatiflere hem vatandaşlarıma destek olacak mali destekleri başlattık. Kırsal kalkınmada çiftçimize üretim destekleri verdik. Vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“2 milyar 500 milyon lirayı ilçelerimize hakkaniyetli bir şekilde bölüştürdük”

2025 yılının program ve bütçesini oluştururken katılımcı ve ortak akıl anlayışıyla hareket edildiğini kaydeden Başkan Zeyrek, “17 belediye başkanımla birebir görüştük. Manisa’mızın sorunlarını ve ihtiyaçlarını birlikte masaya yatırdık. Öngördüğümüz yatırım bütçemizin çevre, katı atık ve kırsal kalkınma destekleri haricinde yaklaşık 2 milyar 500 milyon lirasını ilçe belediye başkanlarımızla birlikte ilçelerimize hakkaniyetli şekilde bölüştürdük” dedi.

“Kılı kırk yaracağız, ince eleyip sık dokuyacağız”

Manisa’ya ait her bir kuruşun kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Zeyrek, “Bu nedenle kılı kırk yaracağız, ince eleyip sık dokuyacağız. Dirençli, sağlıklı, sürdürülebilir bir Manisa ve Manisa’da yaşamaktan mutlu olan hemşerilerim için yeni finansman yöntemleri geliştireceğiz. Önümüzdeki dönem bütçemizde de altyapı yatırımları, sosyal hizmetler ile destek programları ve özellikle çiftçi destekleri artarak devam edecek. Yatırım önceliklerimiz tamamıyla insan odaklı olacak. Çocuk, kadın, yaşlı, engelli ve gençlerimizi merkeze aldığımız projeleri hayata geçireceğiz. İsraftan, çatışmadan uzak Manisa’m için daha iyisi için çalışacağız, üreteceğiz. Bu noktada; 2025 yılı gelirimizi 11 milyar 871 milyon 725 bin lira olacaktır. 2025 yılı giderimiz ise 14 milyar 524 milyon 898 bin lira olacaktır. 2025 yılı finansmanını ise 2 milyar 653 milyon 173 bin lira olarak takdirlerinize sunduk. Manisa’ma hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Ferdi Zeyrek’in konuşmasının ardından gündem maddelerinin oylanmasına geçildi. 2025 yılı performans programı tasarısı oy birliği ile kabul edilirken, 2025 mali yılı bütçe tasarısı oy çokluğu ile kabul edildi.