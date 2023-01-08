“Manisa’mızın suyu içilebilir”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, katıldıkları bir televizyon programında, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün hizmet ve yatırımlarını anlattı. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Nasıl arıtma tesislerimizden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü numune alıyorsa, İl Sağlık Müdürlüğü de bizden habersiz olarak okul bahçelerinden, camilerden farklı noktalardan su alıp gerekli kontrolleri yapıyor. Manisa’mızın çeşmelerindeki suları içilebilir ve kullanılabilir düzeyde” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, katıldıkları bir televizyon programında, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün hizmet ve yatırımlarını anlattı. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Nasıl arıtma tesislerimizden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü numune alıyorsa, İl Sağlık Müdürlüğü de bizden habersiz olarak okul bahçelerinden, camilerden farklı noktalardan su alıp gerekli kontrolleri yapıyor. Manisa’mızın çeşmelerindeki suları içilebilir ve kullanılabilir düzeyde” dedi.

MASKİ tarafından yürütülen çalışmaları anlatan Başkan Cengiz Ergün, atık su arıtma tesislerinin önemine vurgu yaptı. Başkan Ergün, “Yarınları yaşayacak olan çocuklarımıza emanet ettiğimiz çevremiz için atık su arıtma tesislerinin önemi büyük. Manisa’nın sadece merkezinden bahsedecek olursak artan nüfusla birlikte arıtma yetersiz kalıyordu. Manisa’nın arıtılan su miktarı hacim itibariyle günlük 25 bin kişi kapasiteliydi. Artan nüfusla birlikte günlük 90 bin kişi kapasitenin üzerinde arıtma yapılması lazım. Manisa’nın arıtmasıyeterli değildi. 93 bin kişi, 100 bin kişi kapasiteli arıtma tesislerini Manisa’ya kazandırdık. Bunlar görünmeyen ama gelecek açısından önemli yatırımlar ”dedi.

İl genelindeki atık su artıma tesisleri hakkında bilgi veren Başkan Ergün,“Manisa büyükşehir olmadan önce, 13 tane atık su arıtma tesisi vardı. Bu, 13 tesisin hemen hemen hiç biri büyük işletme maliyetleri nedeniyle çalışmıyor gibiydi. İşletme maliyet giderlerini ilçe belediyelerinin zaten karşılayabilecek bütçeleri yoktu. Büyükşehir olduktan sonra,o günün parasıyla 250 milyona yakın bir yatırım yaparak hepsini çalışır hale getirdik. Manisa’nın 17 ilçesinin 16’sında biz bu işibitirdik. 19 tane arıtma tesisimiz çalışıyor. Bununla ilgili, hemen hemen her ay, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kontrole geliyor. Çıkan sulardan numuneler alarak kontrollerini yapıyorlar. Biz bu sürpriz kontrolleri, yıl içerisinde devamlı yaşayan bir müdürlüğüz. Buradaki arıtma suyunun uygun çıkması halinde, yüzde 50 elektrik giderini bakanlık size geri veriyor. Bunu sağlamak için de kriterlere sürekli uymanız gerekiyor. Biz tesislerimizi işletmeye başlattığımız süreden itibaren her sene atık su arıtma tesislerinde elektrik giderlerinin yarısını geri alıyoruz. Yani 19 tesisimiz de örnek bir şekilde çalışıyor. Manisa’da şuandatesisi olmayan tek ilçe Köprübaşı. Orada da ilçemizin hem altyapısı, hem arıtması için iller bankasından borçlanma onayını bekliyoruz. Onu da bu sene içerisinde programa aldırabilirsek son ilçe olarak Köprübaşı’nın da altyapısı ve arıtması yapılmış olacak” dedi.

MASKİ’nin çalışmaları hakkında detaylı bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da, “Yönetim Kurulu Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün önderliğinde, vizyonlarıyla birlikte birçok ödül almış bir kurumuz. En çok altyapı yapan, en çok atık su arıtma tesisi yapan bir Genel Müdürlüğüz. Hemşerilerimize temiz, sağlıklı, içilebilir su vermek ve kirlenen suları kanalizasyon sistemleriyle toplayarak, arıtarak su kaynaklarımızı korumak üzerine çalışıyoruz. Bu aşamalarda birçok daire başkanlıklarımız var, İçme Suyu Daire Başkanlığımız, Kanalizasyon Daire Başkanlığımız, derelerimizi temizleyen ve diğer çevre kirliliklerini kontrol eden Çevre Koruma Daire Başkanlığımız var. Tüm Manisa, aynı zamanda bizim abonemiz. Bunları takip eden daire başkanlıklarımızdan oluşan bir yapı var”dedi.

Manisa’daki içme suyu ve kullanma suyunun yüzde 99’una yakınını sondajlarla karşılandığına dikkat çeken Aslay, ”Manisa ilimizde bizim içme suyu barajımız yok. Gördes’teki barajımız 1980’lerde bakanlar kurulu kararıyla İzmir’e verilmiş. İzmir’e su sağlayan bir baraj… Demirköprü de sulama amaçlı bir baraj. Manisa’daki içme suyunun ve kullanma suyunun yüzde 99’una yakınını sondajlarla karşılıyoruz. Yazın, 2 binlere yaklaşan ve kışın da bin 500’lerdeki sondaj sayımızla vatandaşlarımıza su temin ediyoruz. En büyük gider kalemlerimizin başında enerji gideri geliyor. Kuraklığın çok olması nedeniyle sulamayla ilgili de sorunlar var. Tabi ki vatandaşlarımız da sulamada sondajı kullanmaya başladığı zaman tüm ildeki içme ve kullanma suyunu da olumsuz etkiliyor. Biz kurulduğumuzdan bu yana il genelinde 500’ün üzerinde sondaj açtık. Sayın başkanımızın vatandaşlarımızı hiçbir zaman susuz bırakmamak adına gerekli talimatları var. Sayın başkanımın MASKİ kurulduğundaki ilk vizyonu, su depoları ve arıtma tesisleridir. En önemlisi, il genelindeki 1300 tane su deposunun yenilenmesi oldu” ifadelerinde bulundu.

“Manisa’mızın suyu içilebilir”

Manisa’nın suyunun içilebilir bir su olduğunu belirten Aslay, “Nasıl arıtma tesislerimizden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü numune alıyorsa, İl Sağlık Müdürlüğü de bizden habersiz olarak okul bahçelerinden, camilerden farklı noktalardan su alıp gerekli kontrolleri yapıyor. Manisa’mızın çeşmelerindeki suları içilebilir ve kullanılabilir düzeyde” dedi.

Akpınar Ilıcadaki arıtma tesisi hakkında da bilgi veren Aslay, “Akpınar, ılıca su kaynakları ve üretim tesislerimizde işleyen büyük bir arsenik arıtma tesisimiz var. Manisa’mızın Ilıca, Akpınar tarafından çıkan suları arsenikli ancak, devasa bir tesisimiz var. Oralar sayın başkanımızın talimatıyla yenilendi. Artık oradaki arseniği temizlediğimiz geri dönüşüm suyunu da tekrardan alıyoruz. Tekrar işleyerek Manisa’ya kazandırıyoruz”dedi.