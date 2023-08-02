Vestel, bu yıl ikincisi düzenlenecek Vestel Manisa Yarı Maratonu öncesinde Manisalıları ‘harekete geçirmek’ için Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte kentin popüler yürüyüş rotalarında yürüyüş etkinlikleri düzenleyecek.

Vestel, üretim üssü Vestel City’nin bulunduğu Manisa’da yerel halkı spor yapmaya teşvik etmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi ile ortaklaşa bir etkinlik serisi başlatıyor.

Şirket, bu yıl 17 Eylül 2023 tarihinde ikincisi düzenlenecek Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu öncesinde Manisalıları organizasyondan haberdar etmek ve ‘harekete geçirmek’ amacıyla 6-27 Ağustos tarihleri arasında, kentin popüler yürüyüş rotalarında yürüyüş etkinlikleri düzenleyecek.

Şirketin kurumsal koşu takımı Vestel Roadrunner Team’in de katılacağı yürüyüş etkinliklerinin içeriği ve tarihleri şöyle:

Etkinliklerin içeriği

06.30 - 07:30 Uzman eğitmenler eşliğinde ısınma hareketleri

07-30 - 08:30 Parkurlarda 5 ve 10 turluk yürüyüşler

08.30 - 09:30 Kahve ikramı

Tarihler

6 Ağustos Laleli Yürüyüş Parkı

13 Ağustos Sümer Park

20 Ağustos Kent Park

27 Ağustos Gençlik Parkı