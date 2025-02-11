Manisa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle yurttaşlara solunum testi yaparak sigarayı bırakmaya davet etti. Manolya Meydanı’nda kurulan stantta katılımcıların diğer sağlık kontrolleri de yapılarak erken teşhis gereken konularda uyarılarda bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, halkın sağlık durumlarını yakından takip etmek ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde kapsamlı bir sağlık taraması yaptı. Sigara kullananlara yönelik olarak solunum fonksiyon ölçümleri yapılırken sağlık taraması kapsamında ise tansiyon ve şeker ölçümleri yapılarak bireylerin olabilecek sağlık risklerine karşı uyarılması hedeflendi. Sağlık uzmanları, yapılan ölçümler sonrasında bireysel risk faktörleri ve sağlıklı yaşam önerileri hakkında detaylı bilgilendirme yaparak, toplumun genel sağlık farkındalığını arttırdı. Belediye yetkilileri, ilerleyen dönemlerde benzer tarama faaliyetlerine devam edeceklerini ifade etti.

"Sağlık hizmetlerinde halkımızın yanındayız"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, solunum fonksiyon testinin önemine dikkat çekerek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak toplum sağlığını koruma amacıyla halkımızla bir araya geldik. Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle solunum testlerini gerçekleştirdik. Amacımız, özellikle kış aylarında hava kirliliği gibi nedenlerle artan solunum yolu rahatsızlıkları ile diyabet ve tansiyon gibi sık görülen hastalıklar konusunda da halkımızı bilinçlendirmek. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın sağlık durumlarını fark etmeleri için kan şekeri ölçümü, solunum fonksiyon testi ve tansiyon ölçümü gibi tetkikler yapıyoruz. Sağlık çalışanlarımız, bu konularda halkımızı bilgilendirerek, rahatsızlıklarını erken teşhis etmelerine ve uygun tedavi merkezlerine ulaşmalarına yardımcı oluyor. Böylece, koruyucu sağlık hizmetleri alanında halkımızın her zaman yanında olacağız" dedi.