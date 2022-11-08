Yunusemre Belediyesi’nin hayata geçirdiği örnek çalışmalardan olan Yunus Emre Kültür Parkı, vatandaşların uğrak noktası oldu. Park, çevre il ve ilçelerden de gelen vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.

Yunusemre Belediyesi’nin hayata geçirdiği örnek çalışmalardan olan Yunus Emre Kültür Parkı, vatandaşların uğrak noktası oldu. Park, çevre il ve ilçelerden de gelen vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.

Manisa’nın eşsiz manzarasını tarihi ve kültürel dokusuyla yansıtan Yunus Emre Kültür Parkı, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeyi sürdürüyor. Burada zaman zaman vatandaşlarla bir araya gelen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kente güzel bir proje kazandırdıklarını dile getirdi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunus Emre Kültür Parkı’nın vatandaşlarımız tarafından bu denli beğenilmesi yerinde ve doğru bir hizmet olduğunu göstermekte. Muhteşem mimarisi ile tarihimizden izler taşıyan İrfan Meclisi, Manisa Osmanlı Müzesi, Türk-İslam Medeniyetleri Önder Şahsiyetler Müzesi, Türk-İslam Geleneksel El Sanatları Atölyesi, Kafeteryası ve hayranlık uyandıran Manisa manzarasının keyfini çıkarmak için Yunus Emre Kültür Parkı’nı ziyaret eden kıymetli vatandaşlarımız ile buluşuyoruz. Belediye olarak vatandaşlarımızın daha güzel bir Yunusemre’de yaşaması için çalışmalarımız devam edecek” dedi.