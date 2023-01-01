Manisa’da Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi, Yavuz Sultan Selim’in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından 1522 yılında yaptırılan 5 asırlık Sultan Camii, yeni yılın ilk sabah namazı buluşmasına ev sahipliği yaptı. Yediden yetmişe yüzlerce Manisalının akın ettiği tarihi camide Kur’an ziyafeti verilirken, yaklaşık 2 bin Manisalı yeni yılın Türkiye ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

Manisa’da Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi, Yavuz Sultan Selim’in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından 1522 yılında yaptırılan 5 asırlık Sultan Camii, yeni yılın ilk sabah namazı buluşmasına ev sahipliği yaptı. Yediden yetmişe yüzlerce Manisalının akın ettiği tarihi camide Kur’an ziyafeti verilirken, yaklaşık 2 bin Manisalı yeni yılın Türkiye ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

Manisa’daki 501 yıllık tarihi Sultan Camii’nde her pazar günü gerçekleştirilen sabah namazı buluşmaları, 2023 yılının ilk gününde büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Manisa İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller’in sohbeti, Kütahya Dini İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Bahaddin Tellioğlu, Kayseri Hacı Kılıç Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Yasin Yüksel, Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Musab Yüksel, Bornova Yeni Camii Uzman İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Aşçı’nın Kur’an-ı Kerim tilavetleri ile devam eden programda, Sultan Camii İmam Hatibi Ömer Faruk Altunağa ve küçük Zakiranlar da tesbihat, ilahiler, kasideler ve zikirlerle programı renklendirdi. Program Şehzadeler İlçe Müftüsü Adem Dobur’un yaptırdığı dua ile sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren programa Manisalılar aileleriyle birlikte büyük ilgi gösterdi. Programın bitiminde katılımcılara kahvaltılık ikramında bulunuldu.

Muzaffer Başoğlu isimli vatandaş, “Allah’ım nice nice güzel böyle günlere kavuşmaya nasip etsin inşallah. Milletimize sağlık sıhhat, devletimize huzur versin inşallah. Duamız bu” dedi.

Sultan Camii’nin her pazar gerçekleşen sabah namazı buluşmalarına katılmaya gayret ettiğini belirten Bayram Kurşunlu ise, “Sultan Camii’nin programlarını çok beğeniyorum. 2023 yılı da tüm İslam alemine, milletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. Tüm vatandaşlarımıza sağlık sıhhat versin. Bizim temennimiz budur. Kur’an okuyan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Gelen tüm kardeşlerimizin de ölmüşlerine Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi Kıvanç Yıldız, “Mekke’nin fethinde bir arada olmanın mutluluğunu, huzurunu, heyecanını yaşıyoruz. İnşallah yeni bir dünya düzeninde adil bir dünya kurarak, tüm insanlığa adaleti tesis etmek en birinci hedefimiz. İnşallah bu yolda elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimize tüm arkadaşlarım adına söz veriyorum” dedi.

Manisa İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller ise program hakkında şunları söyledi:

“2022 yılını sonlandırıp, 2023 yılına girdiğimiz günün sabahında Manisa’da yapmış olduğumuz davete icap eden cemaatimizle Sultan Camii’mizde sabah namazını eda ettik. Ardından çevre illerden gelen hocalarımızla birlikte Kur’an ziyafeti gerçekleştirildi. Rabbim bugünümüzü nasıl güzel eylediyse, yeni yıla güzel başlamamızı nasip ettiyse inşallah tüm seneyi, hatta ömrümüzün devam eden geri kalan kısmını da bu şekilde güzelliklerle Allah’ın rızasına uygun bir hayat tarzıyla yaşamayı hepimize nasip eylesin. Yeni yıl sağlık, afiyet, huzur, barış ve kardeşlik getirsin inşallah.”