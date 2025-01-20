Kış mevsiminin yaşanmasına rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Manisa’da vatandaşlar parklara akın ederek yazdan kalma bir gün yaşadı.

Hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen Manisalılar, kentin nefes aldığı noktalardan biri olan Atatürk Kent Park’a adeta akın etti.

Manisa’nın en geniş dinlenme alanı olan Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde yer alan Atatürk Kent Park’ı, kahvaltı ve dinlenme için Manisalılar tarafından rağbet görüyor. Kış mevsiminde, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Atatürk Kent Park’ı doldurdu. Hem büyükler hem de çocuklar için çeşitli etkinliklere sahip olan parka gelen Manisalılar doyasıya eğlendi. Yürüyüş ve doğum günü etkinliklerinin de yapıldığı park, doğal görüntüsüyle izleyenleri cezbediyor.