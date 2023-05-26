Şehzadeler Belediyesinin Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlediği gençlik konserinde ünlü sanatçı Serdar Ortaç sahne aldı. Bir ara sağanak yağmurun yağdığı konserde binlerce genç gönüllerince bir akşam geçirdi.

Şehzadeler Belediyesi, Gençlik Haftası dolayısıyla gençlik konseri düzenleyerek ünlü sanatçı Serdar Ortaç’ı hayranlarıyla buluşturdu. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı konser renkli görüntülere sahne oldu. Sahneye çıkan Serdar Ortaç, keyifli sohbeti ile de hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Bir ara etkili olan sağanak yağış bile eğlenceye engel olamazken, en sevilen şarkılarını Manisalı gençler için seslendiren ünlü şarkıcıya hayranları da eşlik etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa Milletvekili-Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu ile birlikte sahneye çıkarak, Serdar Ortaç ve ekibine performansları için çiçek ve mesir macunu vererek teşekkür etti.

Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce gence de seslenen Başkan Çelik, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı’nız bir kez daha kutlu olsun. Gençlik konserine hoş geldiniz, ne iyi ettiniz de geldiniz. Sevgili sanatçımız Serdar Ortaç şeref verdiniz, yüreğinize sağlık. Hepiniz çok güzelsiniz, iyi eğlenceler diliyorum" şeklinde konuştu.

Sahnesini dans ve ışık şovlarıyla da zenginleştiren Serdar Ortaç ise Manisa’da olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.