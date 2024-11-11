Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılımıyla Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu’nda Atatürk ve Manisa konulu bir söyleşi düzenlendi. Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Ortaylı, Atatürk’ün ileri görüşlü liderliğini, Cumhuriyet’in kurulmasındaki zorlu süreci ve Manisa’nın tarihini anlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86’ncı yıldönümünde, "Atatürk ve Manisa" söyleşisi gerçekleştirdi. Prof. Dr. İlber Ortaylı, söyleşide Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarının Cumhuriyet’i kurmak için verdiği olağanüstü mücadelenin önemine değindi. Atatürk’ün ileri görüşlülüğünün Türkiye’nin geleceğini nasıl şekillendirdiğini aktardı. Ortaylı, Atatürk ve milli mücadele kahramanlarından bahsettiği söyleşideki konuşmasında şu ifadelere de yer verdi: “Atatürk bir dahidir ve mareşaldir. Öbür generaller de önemli adamlardır. Bunlar gibi adamlar Birinci Cihan Harbi’nde az bulunur. Bütün ordular arasında az bulunur. Ben size söyleyeyim. İsteyen gitsin, baksın. Biraz mukayese yapacaksınız. İngiliz kara ordusu komutanlarının hatıralarına bakacaksınız. Onlar birkaç tanedir”

Etkinlik sonrasında Cevdet Bağca, Kültür Merkezi Lale Salonu’nda konser verdi. Bağca, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirerek Manisalıların yüreklerine dokunan bir performans sundu. Katılımcılar, etkinliklerin ardından yapılan röportajlarda Manisa’da düzenlenen kültür, sanat ve bilim etkinlikleri hakkında şu sözlerle düşüncelerini dile getirdi. Vatandaşlardan Hüseyin Ergün, etkinliklerin düzenlenmesine katkı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Ferdi Zeyrek’e teşekkür ettiğini söyledi. Ergün, “İzmir’den geldim. Dün düzenlenen şairler buluşmasına da katılmıştım. Ben de orada 10 Kasım’ın yaklaşması itibarıyla Mustafa Kemal şiirini okudum. Bu konuda bizi buraya davet eden Aytekin Karapaça’ya çok teşekkür ediyorum" dedi.

Lamiya Shrivanzada, Manisa’da gerçekleşecek olan etkinliklere katılmak için büyük bir heyecanla kente geldiğini belirtti. Shrivanzada, “Azerbaycan asıllıyım. Bir süredir Fransa’da yaşıyorum. 2006 yılında Gazi Üniversitesi’nde okurken Türkiye Türkçesine gönül verdim. Hocalarımın da çok desteği oldu. O zamandan beri Türkçe sevdasıyla yazıyorum. İlber Hoca’nın konferans yapacağını duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Hatta daha Fransa’dayken sabırsızlıkla bekliyordum. İlber Hoca’yı görecek olmak çok heyecanlandırmıştı. Azerbaycan’da da kendisi çok seviliyor. Onun her kelimesi sabırsızlıkla beklenir" diye konuştu.

Söyleşiye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ulaş Aydın, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, CHP il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri,ve çok sayıda Manisalı katıldı.