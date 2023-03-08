Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 2023 yılında tarımsal ve kırsal kalkınmaya 122 milyon TL gibi büyük bir bütçe ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Meyveciliği Geliştirme Projesi’nde daha önce dağıttığı 500 bin fidana, 150 bin fidan daha dahil etmeye hazırlanıyor. Başvuruların 30 Nisan 2023 tarihine kadar alınacağı destek dahilinde, 17 ilçede üreticilere zeytin, ceviz, Trabzon hurması ve incir fidanı dağıtılacağı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 2023 yılında tarımsal ve kırsal kalkınmaya 122 milyon TL gibi büyük bir bütçe ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Meyveciliği Geliştirme Projesi’nde daha önce dağıttığı 500 bin fidana, 150 bin fidan daha dahil etmeye hazırlanıyor. Başvuruların 30 Nisan 2023 tarihine kadar alınacağı destek dahilinde, 17 ilçede üreticilere zeytin, ceviz, Trabzon hurması ve incir fidanı dağıtılacağı belirtildi.

Tarımsal üretimin çeşitlenmesi ve üreticilerin topraktan elde ettikleri gelirin artmasına yönelik ‘Meyveciliği Geliştirme Projesi’ni hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, projede şu ana kadar 500 bin fidanı üreticiyle buluşturdu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik 2023 yılı bütçesini 122 milyon TL olarak açıklamasının ardından çalışmalarını sürdüren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 17 ilçede üreticilere zeytin, ceviz, Trabzon hurması ve incirden oluşan 150 bin fidanın daha dağıtılması için çalışma başlattı. Başvuru şartları ile ilgili bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, şunları söyledi: “Tarlanın en az 3 dekarlık alanı boş olmalıdır. Tarlada bir ya da iki yıllık bitkilerin olmasında sakınca yoktur. Fidan dikimi yapılacak olan tarla, mutlaka ÇKS’de belirtilmelidir. Tapu ve ÇKS belgeleri, başvuran kişiye ait olmalıdır. ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) belgeleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınmalıdır. Geçmiş yıllarda fidan desteklemesinden yararlanmış olan kişiler, fidan desteklemesinden tekrar yararlanamaz. Yanlış ve eksik belgelerle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Başvuru dilekçesi ile birlikte tarla tapu fotokopisi ve Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi ile başvurabilirler. Başvurular, ilçelerde Muhtarlıklar İşleri Şube Müdürlüklerimize; merkezde Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza yapılacaktır.”