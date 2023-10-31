Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelindeki üreticiler için 2 milyon TL’nin üzerinde bir maliyetle alınan 69 adet tarım aletini Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği törenle muhtarlara teslim etti. Muhtarlar hizmetlerden memnun oluklarını belirtirken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Başkan Ergün, tarıma ve üreticiye olan desteklerinin devam edeceğini söyledi.

’Üretken Belediyecilik’ sloganıyla çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı üreticilerin en çok ihtiyaç duydukları makineleri bedelsiz bir şekilde teslim etmeye devam ediyor. Maliyeti 2 milyon TL olan 69 adet tarım aleti Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle il genelindeki muhtarlara teslim edildi.

Törende bir konuşma yapan Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün üreticiye her zaman destek olan bir anlayışla çalışmalarını devam ettirdiğini ve bu çalışmaların kırsal mahallelerdeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandığını söyledi.

"Çiftçilerimiz için ne yapsak az"

Törende tarıma ve üreticiye her zaman destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Üretken belediyecilik anlayışıyla çiftçilerimize, üreticilerimize yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ettiriyoruz. 122 milyon TL ayırdığımız, 38 farklı kalemde yaptığımız çalışmayla bu rakam yılın sonuna kadar inşallah şimdiden 150 milyon TL’ye ulaştı ve geçeceğini de buradan ifade edeyim. Çiftçilerimiz için ne yapsak az. İnşallah bu desteklerimiz bereketli kazanç olarak sizlere geri dönecektir. Şu anda 69 adet makinenin teslimini gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 2 milyon TL’nin üzerinde bir bedelle 7 adet badem soyma makinesi, 7 adet Antep fıstığı soyma makinesi, 3 adet kestane ve kozalak soyma makinesi, 17 adet ceviz soyma makinesi, 5 adet zeytin eleme makinesi, 19 adet zeytin çizme ve kırma makinesi, 10 adet toprak silindiri ve 1 adet traktör arkası burgu ile birlikte toplam 69 adet tarım makinemizi çiftçimizin hizmetine sunacağız. Geçtiğimiz yıldan bu yana 7 milyon TL’lik bir yatırımla toplamda 144 tarım makinesini üreticimizin makine otoparkına kazandırmanın mutluluğuyla karşınızdayım. Rabbim güzel günlerde kullanmayı nasip etsin hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından tarım makinelerinin sertifikaları Başkan Cengiz Ergün, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta tarafından takdim edildi.

Muhtarlar desteklerden memnun

Tarım makinelerini teslim alan muhtarlardan, Saruhanlı’ya bağlı Sarıçam Mahalle Muhtarı Saim Yıldız, "Başkanımızın sunduğu imkanlar için şahsım ve köylüm adına teşekkür ederim" derken, Gördes’e bağlı Yakaköy Muhtarı Zafer Özbakan ise, "Başkanımızın bundan önce tarıma yaptığı destekler ödenmez. Zeytin kırma ve çizme makinesini de köyümüze kazandırdı. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.

"Her zaman bizlere hizmetkar"

Kırsal desteklerden daha önce de faydalandıklarını anlatan Demirci ilçesine bağlı Kargınışıklar Muhtarı Osman Altun ise şunları söyledi:

"Böyle hizmetlerden dolayı başkanıma şahsım ve köylüm adına teşekkür ediyorum. Daha önceden de yangın söndürme tankeri kazandırmıştı köyümüze. Biz başkanımızdan memnunuz. 2014-2019 arasında belediye meclis üyesiydim. 2020’den sonra muhtar oldum. Her zaman hizmetlerinden memnunuz. Allah’ım onlara uzun ömür versin. Her zaman bizlere hizmetkar olduğu için teşekkür ederim."