Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Kendi Yemini Kendin Üret Projesi’ kapsamında yüzde 75 hibe ile Ryegrass (Süt Otu) Tohumu ve 5’li Karışım Yem Bitkisi (yüzde 35 Macar Fiği, yüzde 35 Yem Bezelyesi, yüzde 10 Tritikale, yüzde 10 Kılçıksız Buğday, yüzde 10 Kışlık Yulaf) Tohumu desteklemesi projesine kapsamında üreticiye desteklerine devam etti. 375 üreticiye, 45 bin 75 kilogram 5’li karışım ve süt tohumu dağıtıldı.

Kırsal kalkınmaya yönelik yatırımlarıyla çiftçiyi her zaman destekleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Manisa’nın bereketli topraklarında tarımsal üretime yapılan destekler arasında yer alan ‘Kendi Yemini Kendin Üret Projesi’ kapsamında 375 üreticiye daha destek verildi. Üreticilere, yüzde 75 hibe ile Ryegrass (Süt Otu) Tohumu ve 5’li Karışım Yem Bitkisi (yüzde 35 Macar Fiği, yüzde 35 Yem Bezelyesi, yüzde 10 Tritikale, yüzde 10 Kılçıksız Buğday, yüzde 10 Kışlık Yulaf) Tohumu dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesinde düzenlenen törenle dağıtılmaya başlanan programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ile birlikte Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Yılmaz Usta, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Onur Pabuçcuoğlu, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol, Yapım, Bakım ve Onraım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Daire Başkanı Fırat Özcan ve şube müdürleri katıldı.

45 bin 75 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, programda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde üreticilerimizin yüzünü güldürecek hizmetlerimize devam ediyoruz. Bereketli topraklarıyla ülkemizin adeta gıda ambarı olan Manisa’mızdaki çiftçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Geçtiğimiz yıllarda başladığımız ‘Kendi Yemini Kendin Üret Projesi’ kapsamında 375 üreticiye daha ulaşarak 45 bin 75 kilogram daha yem bitkisi tohumu dağıtımı yaptık. Daha önce dağıttığımız yem bitkisi tohumlarından üreticilerimiz yüksek verim aldı. Üreticilerimizden aldığımız geri dönüşler çok olumlu. Bu da bizler için mutluluk verici. Hayvancılıkta en önemli gider olan yem giderinin düşürülmesi ve üretim maliyetinin azaltılmasında en önemli etken kaliteli kaba yem üretimidir. Bu amaçla hayvancılık yapan yetiştiricilerimizden 25 büyükbaş ve 250 küçükbaşa kadar hayvan varlığı olan yetiştiricilerimize kendi hayvanlarının kaliteli kaba yem ihtiyacını kendileri üretmeleri için yem bitkisi tohumu desteği sağlıyoruz. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Üreticiler, yem tohumlarını teslim alıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesinde İlçe Muhtarlık İşleri Müdürlerine teslim edilen yem bitkisi tohumları ilçelerde üreticilere dağıtılırken, yem bitkisi tohumlarını alan üreticiler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.