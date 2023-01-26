Manisa’da çam balı üretiminin arttırılması amacıyla Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde üreticilere yönelik kurslar düzenleniyor.

Manisa’da çam balı üretiminin arttırılması amacıyla Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde üreticilere yönelik kurslar düzenleniyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Şehzadeler İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından arıcılığın geliştirilmesi ve çam balı üretiminin arttırılmasına yönelik kurslar açılmaya devam ediliyor. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, beraberinde Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, Müdür Yardımcısı Meral Çetinkaya, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ali Gök ile gerçekleşen Arıcılık eğitimi alan kursiyerleri ziyaret etti.

Eğitimi veren İl Müdürlüğü arıcılık birim sorumluları Mehmet Emin Önal ve Fahri Öztürk’ten bilgi alan Öztürk, burada yaptığı konuşmasında Manisa’nın bal üretimi konusunda ülke genelinde üst sıralarda yer aldığını vurguladı. Arıcılığın tozlaşmada yaşam için önemli bir canlı olduğunu vurgulayarak il genelinde yaklaşık 75 bin kovan varlığı olduğunu söyleyen Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Kovan varlığımız bakımından ülke genelinde 40. Sıralarda yer alırken bal üretiminde yaklaşık 500 ton çam balı üretimi ile Manisa olarak 8. Sırada yer alıyoruz. Dolayısıyla Manisa’da çam balı üretimi önemli, üstelik ihracata yönelik bir ürün. Arıcılığın gelişmesi için de bu tür eğitimler ve arıcılığa yeni isimleri teşvik etmek de bizim için çok önemli. Biz teknik teşkilatız, sahadaki durumu teknik bilgilerle bu eğitimleri en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Bu canlıyı iyi tanımamız gerekiyor, çünkü bal üretiminde verim ve kalite çok önemli. Bunun için de eğitim çok büyük önem arz ediyor” dedi.

Arı üreticilerine yönelik eğitimlerin müdürlük binasında gece verildiğini kaydeden Öztürk, “Şehzadeler İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde yapılan gece eğitimleri ile ham zaman değerlendiriliyor, herkesin kolay iştiraki sağlanmaktadır. Eğitim ile ilgili görev Halk Eğitim Merkezlerine düşüyor, kendilerine eğitimde gösterdikleri kolaylıklar ve anlayışlar dolaysıyla teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdür İlyas Kayaokay, konuşmasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan işbirliği çerçevesinde faydalı ve güzel eğitimlerin verildiğini ve eğitimlerin devam edeceğini söyledi.