Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Furkan Güvez, Kıbrıs’ta düzenlenen Jiu Jitsu turnuvasında İranlı rakibini yenerek şampiyon oldu.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Furkan Güvez, Kıbrıs’ta düzenlenen Jiu Jitsu turnuvasında İranlı rakibini yenerek şampiyon oldu.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Jiu Jitsu sporcusu Furkan Güvez, Kıbrıs’ta düzenlenen Uluslararası Jiu Jitsu Şampiyonasına katıldı. 43 ülkeden sporcunun katıldığı turnuvada İranlı rakibini yenen Güvez, şampiyon olarak altın kemerin sahibi oldu.

Turnuva için 4 aydır sıkı bir tempoda hazırlandığını söyleyen Güvez, "Güçlü rakiplerimin olduğu ve zor geçen turnuvada şampiyon olduğum. Türk Bayrağını dalgalandırdığım ve İstiklal Marşımızı söylettiğim için çok mutluyum. Beni turnuvaya hazırlayan Adem Demirci hocama ve bana her zaman destek olan aileme çok teşekkür ederim" dedi.

Furkan Güvez’in çok çalışkan bir sporcu olduğunu söyleyen Antrenör Adem Demirci, "Çok ideal ve çalışkan bir sporcu. Turnuvaya düzenli ve planlı bir çalışma yaparak, çok iyi hazırlandık. Turnuvada başarılı olacağını bekliyordum. Bayrağımızı dalgalandırdığı ve İstiklal Marşımızı dünyaya duyurduğu için çok mutluyum göğsümüzü kabarttı" diye konuştu.