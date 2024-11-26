Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mardin’in Nusaybin ilçesinde terör ile mücadele operasyonunda vurularak şehit olan Polis Memuru Hikmet Onan ve 13 Kasım 2007 tarihinde trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Hasan Akoral’ı anmak için Alaybey Camii önünde mevlit okutarak, pilav hayrı yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehit polisler Hikmet Onan ve Hasan Akoral’ı anmak için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Mardin’in Nusaybin ilçesinde terörle mücadele operasyonunda şehit düşen Polis Memuru Hikmet Onan, vefatının yıl dönümünde Alaybey Camii önünde dualarla anıldı. Aynı etkinlikte, 13 Kasım 2007’de trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Hasan Akoral da rahmetle yad edildi.

Alaybey Camii önünde düzenlenen programda, şehitler için mevlit okundu. Programa, Şehit Polis Memuru Hikmet Onan’ın annesi Şengül Onan, Şehit Polis Memuru Hasan Akoral’ın babası Osman Akoral, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Türkiye Şehit ve Gaziler Vakfı Manisa Şube Başkanı Sefer Dayı, Şehit Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı İbrahim Sagun, şehit aileleri, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, okunan duaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ikram araçlarıyla vatandaşlara pilav hayrı yapılmasıyla devam etti. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitler için lokma döktürülerek, vatandaşlara ikram edildi.

Anma etkinliğinde şehitlerin ruhları için edilen dualar ve yapılan hayırlarla, şehitlerin aziz hatıraları bir kez daha hatırlandı.