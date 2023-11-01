Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde Sağlık Memuru olarak çalışan ve amatör fotoğrafçı İsmail Aybey, FOTON Derneği tarafından İzmir’de yapılan foto maratonun “yaşam” kategorisinde ikinci seçildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 28 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında düzenlediği Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında 28 Ekim Cumartesi günü Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından gerçekleştirilen Fotomaraton İzmir etkinliğinin sonuçları belli oldu. Fotoğraf makinesi, akıllı cep telefonu ve tablet ile amatör ve profesyonel tüm fotoğraf severlerin ücretsiz katılım sağladığı etkinliğe 653 yarışmacı katıldı. İzmir sınırları içerisinde yapılan ve toplam 156 bin ödül dağıtılan yarışmanın dijital kategorisinde 3 dalda yarışıldı. “Yaşam”, “modern” ve “bayrak” temalarında yapılan yarışmada Merkezefendi Devlet Hastanesinde Sağlık Memuru olarak çalışan İsmail Aybey’in, kemeraltında çektiği fotoğraf “yaşam” kategorisinde ikinci seçildi. Dereceye giren fotoğrafların sergileneceği ve düzenlenecek ödül töreni ile ödül sahiplerine ödüllerinin takdim edileceği belirtildi.