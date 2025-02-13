Antalya’daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 8 Şubat tarihinde gerçekleştirilen 32. Bilim Olimpiyatlarında Manisalı öğrenciler üç bronz ve bir gümüş madalya aldı.

TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında düzenlenen 32. Bilim Olimpiyatlarında, Türkiye genelinde 225 öğrenci madalya almaya hak kazandı. Manisa’dan dört öğrencinin de katıldığı ödül töreni, Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bilim Olimpiyatlarına 9 dalda 14 bin 488 öğrencinin başvurduğu öğrenildi.

Öğrenciler, ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın’ın elinden aldı.

Bilim Olimpiyatlarına, Seçil Yolcu Soydaş danışmanlığında hazırlanan Manisa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden Kayra Sayar, Ortaokul Bilgisayar alanında bronz madalya alırken; Rüzgar Deniz Güven, Ortaokul Bilgisayar alanında gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ayrıca, Ayşegül Türkyılmaz danışmanlığında olimpiyatlara hazırlanan Manisa Fen Lisesi öğrencisi Zehra Betül Boz, Coğrafya alanında bronz madalya kazandı. Adalet Gülce Osmanoğlu danışmanlığında, Ortaokul Matematik alanında hazırlanan Cemal Ergün Ortaokulu öğrencisi Ali Yağız Kahraman da bronz madalya aldı.

Kazandıkları madalyalar ile lise öğrencileri, üniversite sınavında ek katsayı avantajı ve 2205-Lisans Bursiyerliği gibi fırsatlar elde ederken, ortaokul öğrencileri ise mentörlük desteği ve para ödülü gibi kazanımlar elde etti.

Manisa Millî Eğitim Müdürlüğü, olimpiyatlara katılarak Manisa’ya ödül getiren öğrencileri ve danışman öğretmenleri tebrik etti. İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin riyasetinde başlatılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli sayesinde öğrencilerimiz yetkin ve erdemli bireyler olma yolunda ilerliyor. Manisa Millî Eğitim Müdürlüğü olarak, maarif modeli disiplininden kopmadan, öğrencilerimizin sorgulayan, araştıran ve üreten bir nesil olması için her türlü desteği vermenin gayreti içindeyiz. Umuyorum ki ilerleyen süreçte Manisa’mız, daha çok madalya ile olimpiyatlarda adından söz ettiren bir eğitim merkezi olacaktır. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.