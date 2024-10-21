Manisa Yunusemre Muhtarlar Derneği üyeleri Anıtkabir’de düzenlenen Muhtarlar Günü programına katılarak hem Atatürk’ün huzurunda olmanın hem de diğer muhtarlarla buluşmanın heyecanını yaşadı.

Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, muhtarlık kurumunun 1829 yılından bugüne 195 yıldır varlığını devam ettirdiğine dikkat çekerek, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ’Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır’ 2015 yılında Resmi Gazetede yayınlamasıyla birlikte 19 Ekim Muhtarlar Günü ülkemizde her yıl törenlerle kutlanmaktadır. Dmkrsi zincirinin ilk hlksını luşturn muhtrlar, yerel demokrasinin en eski ve en iyi örneğini temsil etmektedir. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaş arasındaki köprüyü kuran kişidir. 19 Ekim’in Muhtarlar Günü olarak ilan edilmesiyle birlikte muhtarlık da artık diğer meslek kuruluşları gibi, günü olan bir meslek olarak, kurumsal olma yolunda önemli bir adım attı. Bu durum vatandaş nazarında da önemli bir farkındalık oluşturdu. Manisa Yunusemre Muhtarlar Derneği olarak bu yıl merkezde yapılacak törenin bir gün önceye alınması sebebiyle Ankara’da düzenlenen törenlere katılma fırsatı bulduk. Dernek yönetimi olarak aldığımız kararla 19 Ekim Muhtarlar Gününde Anıtkabir’de düzenlenen törenlere katılım sağladık. Atamızın huzurunda olmak, ülkemizin pek çok yerinden gelen muhtarlarımızla görüşmek bizleri çok heyecanlandırdı." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden ulaşım desteği

Pehlivan açıklamasını şöyle tamamladı: "Muhtarlık Kurumu için çok önemli olan bu günde Ankara yolculuğumuzda ulaşımımızı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’e teşekkür ediyoruz. Muhtarlık en kadim değerlerimizdendir. Geçmişten geleceğe muhtar olan, hizmet için uğraşan tüm muhtarlarımızın gününü kutluyor, hayatını kaybeden muhtarlarımızı rahmetle anıyorum. Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.’’