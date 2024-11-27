Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 17 ilçede faaliyet gösteren Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, çocukların eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocukların hayal gücünü geliştirmek ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla Karaköy, Kula, Soma ve Turgutlu (Selvilitepe) Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri’nde kasım ayı boyunca masal okuma etkinlikleri düzenledi. Etkinliklerde öğretmenler tarafından ÇKSM’li miniklere“Ali Baba ve Kırk Haramiler”, “Karlar Kraliçesi”, “Büyük Şaka Kutusu” ve “Titiz Tavuk” gibi sevilen masallar okundu. Çocuklar, bu keyifli hikayelerle masalların büyülü dünyasını keşfederek hayal güçlerini zenginleştirdi.

Kaynak: igf