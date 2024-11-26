Çinli otomotiv devi BYD’nin Manisa’da kuracağı fabrikada çalışmak üzere Çin’den gelecek 2 bin 500 kişi için “Çin Mahallesi” kurulacağı beklentisi Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi’ndeki vatandaşları heyecanlandırdı. “Çin Mahallesi” iddialara açıklık getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Gelen 2 bin 500 Çinli kardeşimizin Manisa kültürüyle kucaklaşması ve Manisalı vatandaşlarımızla kucaklaşması ve Manisa’da kazandıkları parayı da Manisa’da bırakmalarını istiyorum. Kendilerinin yeme içme ve sosyal hayatlarını sağlayacak olan bir ‘Çin Sokağı’ oluşturmak istiyorum. Şehirden tecrit edilmiş bir ‘Çin Köyü’nden bahsetmiyorum” dedi.

Çin otomotiv devi BYD’nin Manisa Organize Sanayi Bölgesinde 2026 yılında faaliyete geçireceği fabrika alanında çalışmalar devam ediyor. Gizlilik sözleşmesi sebebiyle detayların sır gibi saklandığı fabrikada 5 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Yan sanayi fabrikalarıyla beraber 20 bin kişiye istihdam olacak yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yılda 150 bin elektrikli araç üretecek olan BYD için Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik ve Gürle Mahalleleri arasındaki alana ‘Çin Mahallesi’ kurulacağı iddiası bölge halkını heyecanlandırdı. Yaklaşık 2 bin 500 Çinlinin bölgede barınacağı ve kurulan mahallede yaşayacağı beklentisi üzerine Çin’den gelecek yeni komşularını ağırlamaya hazırlanan mahalleli Çinlilerin hem kültürel hem de ekonomik yönden kendilerine katkı sunacağını düşünüyor.

“Mahallemizde komşularımızın heyecanı var”

Çinlilerin farkı inanç ve kültürlerine saygılı olduklarını ve kültürlerini rahatlıkla yaşayabileceklerini söyleyen Akgedik Mahalle Muhtarı Semih Kurşunlu, “Bize göre keşke 2 bin 500 kişi Çin’den değil bizim kendi etrafımızdan insanlar çalışsaydı. Ama yatırımı yapanlar böyle öngörmüş. Mutlaka faydası olur. Bu insanların tedarikleri, ihtiyaçları olacak. Ticaretleri buradan dönecek. Yakın olmasının bize avantajları olacaktır. Mahallemizde komşularımızın heyecanı var. En azından yeni bir kültür tanımış olacaklar. Onlar da öyle düşünüyordur. Onlar da yeni bir kültürle tanışmış olacaklar. Yıllardan beri bu işler bu şekilde sürüyor. Bizim de Rusya’da Almanya’da iş yapan sanayicilerimiz var. Onlar da işi bilen personellerini o bölgeye götürüyorlar. Yıllar evvel ‘Almancı’ diye tabir ettiğimiz vatandaşlarımızın Almanya’da semtleri var, mahalleleri, camileri var. Neden olmasın? Onlar da buraya gelip yerleşimlerini yaptıktan sonra oluşumlar da kurabilirler. Ama şu var; bizim gurbetçimiz gittiği yerde sadece ihtiyaçlarını karşılayacak kadar harcama yapıyor. Ancak yatırımlarını ülkemize yapıyor. Çinlilerin de öyle olmasını istemeyiz” dedi.

Başkan Zeyrek ‘Çin Mahallesi’ iddialarına açıklık getirdi

Manisa’da “Çin Mahallesi” kurulacağı iddialarına açıklık getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa’da kentten tecrit edilmiş farklı bir alanda “Çin Mahallesi” kurulmasının söz konusu olmadığını söyledi. Başkan Zeyrek, “BYD firmasıyla yaptığımız görüşmelerde yaklaşık 2 bin 500 – 3 bin tane Çinli vatandaşlarının Manisa’daki fabrikada çalışmak için geleceğini söylediler. Şu anda orada bin 80’e yakın konteyner kurup o konteynerlerde barınma imkanlarını sağlayacaklarını, inşaat bittikten sonra da yerleşik düzene geçildiğinde Manisa’da yaşayacaklarını söylediler. Ben kendilerinden sadece bir şey istedim. Manisa’da kazanılan para Manisa’da kalsın istiyorum. Yıllardan beri biz Manisalı olarak hep şunu yaşadık: Manisa’da 601 tane çok nitelikli fabrika var. Ama maalesef beyaz yakıların çoğu çevre illerde yaşıyor. Parasını da çevre illerde harcıyor. Ben artık bunun son bulmasını istiyorum. Bunun için tabi ki bazı altyapıları oluşturmak gerekiyor. Öncelikle yeme içme, sosyal hayat, kültürel ve nitelikli barınma altyapısını sağlamamız gerekiyor. Bunun devamında gelen misafirlerini konuk edebilecekleri nitelikli otel altyapısı ve burada yaşayacak insanların çocukları için de nitelikli eğitim kurumlarının altyapısı oluşturmak gerekiyor. Bu altyapıların oluşturulması konusunda gerek imar düzenlemelerinde gerek yaptığımız birebir görüşmelerde bir çok adımı atıyoruz”

"Şehirden tecrit edilmiş bir ‘Çin Köyü’nden bahsetmiyorum"

“BYD’nin gelmesiyle birlikte biz aslında Manisa olarak hiç alışık olmadığımız bir kültürle karşı karşıya kalacağız. Yeme kültürleri, eğlence kültürleri, sosyal hayat, turizm ve kendi yaşam alanları bizlerden çok farklı. Gelen 2 bin 500 Çinli kardeşimizin Manisa kültürüyle kucaklaşması ve Manisalı vatandaşlarımızla kucaklaşması ve Manisa’da kazandıkları parayı da Manisa’da bırakmalarını istiyorum. Kendilerinin yeme içme ve sosyal hayatlarını sağlayacak olan bir ‘Çin Sokağı’ oluşturmak istiyorum. Şehirden tecrit edilmiş bir ‘Çin Köyü’nden bahsetmiyorum. Şehirle iç içe gelmiş hatta alışveriş merkezinin bir sokağına adına Çin Sokağı adını verdiğimiz, onların her türlü işlerine hizmet edebilecek olan bir sokaktan bahsediyorum” ifadelerini kullandı.

“Manisa’da Çin kültürünün uyum göstereceğine inanıyorum”

Manisalılarla Çinlileri bir araya getirecek kültürel faaliyetlerin bulunulabileceğini ifade eden Başkan Zeyrek, “Bugün buraya Çinli kardeşimiz gelecektir. 2 bin 500 - 3 bin vatandaştan bahsediliyor. Yan sanayisiyle beraber 10 binlerce insandan bahsediliyor. Her aileyi 4 kişi sayarsak 40 bin Manisa’ya ilave nüfustan bahsediyoruz. Bunun şehre getirebileceği ekonomik durumun yanında kültürel faydalarını da görmezden gelemeyiz. Bunlarla birlikte ben Manisa’mda Çin kültürünün çok iyi uyum göstereceğini ve onlarla birlikte ortak festivaller yapılabileceğini, ortak kültürel etkinlikler yapabilecekleri birlikte el ele kol kola dolaşabilecekleri alanlar oluşturacağım. Ben bunun adına ‘Çin Mahallesi’ diyorum, ‘Çin Sokağı’ diyorum. Bunun altyapısını oluşturmaktan buna imza atmaktan da asla çekinmiyorum” dedi.

“Bir pasajı ‘Çin Sokağı’ olarak tasarlıyoruz”

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki bir alanda nitelikli konutlar hazırlayacaklarını ve burada bir sokağa da ‘Çin Sokağı’ adı verilerek kültürel bir değer kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Zeyrek, “Şu an 5M Migros’un olduğu yerde bir proje çalışması yapıyoruz. Çok nitelikli konutlar olacak. Yalnızca konut, ofis, kültür ve alışveriş merkezinden oluşan çok büyük bir kompleksten bahsediyorum. Buradaki bir pasajı ‘Çin Sokağı’ olarak tasarlıyoruz. Bunun da yeterli gelmeyeceğini görüyorum. İlk adım olarak atılacak bu. Bundan sonraki imar planlamalarında da bugün Çin olabilir yarın başka toplumlardan milletlerden gelen yatırımlar olabilir onlara hizmet verebilecek onları anlayarak şehirle tanıştırıp adapte edebilecek bütün projelerin altına imza atacağım” diye konuştu.