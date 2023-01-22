Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, ‘Şarkılar bizi söyler, biz de şarkı söyleriz’ projesinde, Manisa’yı temsil edecek koronun tespiti için 17 ilçede halk eğitimi merkezlerinde oluşturulan korolar arası yarışmanın sona erdiğini söyledi. Dikici, “Mesele burada yarışmak değil, mesele Türk Sanat Müziğini gelecek nesillere aktarmak, hatırlatmak, sevdirmek ve bunu icra etmek.” dedi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, ‘Şarkılar bizi söyler, biz de şarkı söyleriz’ projesinde, Manisa’yı temsil edecek koronun tespiti için 17 ilçede halk eğitimi merkezlerinde oluşturulan korolar arası yarışmanın sona erdiğini söyledi. Dikici, “Mesele burada yarışmak değil, mesele Türk Sanat Müziğini gelecek nesillere aktarmak, hatırlatmak, sevdirmek ve bunu icra etmek.” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 922 ilçede, tüm halk eğitimi merkezlerimizde ’Şarkılar bizi söyler, biz de şarkı söyleriz’ projesinin yaklaşık 4 ay önce başlatıldığını kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Manisa’daki 17 ilçedeki halk eğitimi merkezlerinde bu projenin hayata geçirilerek, koroların oluşturulduğunu söyledi.

Manisa’yı temsil edecek TSM Koro seçilecek

Projede oluşturulan korolar arasından yapılacak değerlendirme sonrasında Manisa’yı temsil edecek koronun seçileceğini kaydeden İl Müdürü Dikici, konserlerini geçtiğimiz hafta içerisinde tamamladığını ve jürinin değerlendirmesini yaptığını açıkladı.

İl Müdürü Dikici, “Türk Sanat Müziği Koroları, Türk Sanat Müziği severlerin karşısına çıkarak Manisa genelinde bir anlamda Türk sanat müziği severler bir araya geldik ve buluştuk. Koroda bulunan ve emek harcayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu işleri koordine eden halk eğitimi merkezlerimiz, şeflerimiz ve saz sanatçısı arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Koroların çalışmaları sonucunda hepsi birer konser verdi, jürilerimiz var bu koroları değerlendirmeye tabi tuttu. Yakın bir zamanda sonucunu da açıklayacağız. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum, mesele burada yarışmak değil, mesele Türk Sanat Müziğini gelecek nesillere aktarmak, hatırlatmak, sevdirmek ve bunu icra etmek.” diye konuştu.

Korolar devam etsin

Koroları oluşturduktan sonra gelen talepler karşısında önümüzdeki aylarda ve yıllarda aynı çalışmayı sürdürmek istediklerini kaydeden İl Müdürü Dikici, “Halk eğitim merkezlerinin koroları devam edecek, bizim çağrımız o yönde. Sanat müziğini sevenler ve icra etmek isteyenler buluşsun diyoruz. Yani bu işi yapmaktan keyif alanlar, koro ve solo halinde bunu icra edenler ve aynı zamanda sevenler. Bunlar buluşsun, bizim amacımız bu. Biz Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak her türlü desteği veririz. İlçelerimizde yaptığımız toplantılarımızda da bunu dile getirdik.” dedi.