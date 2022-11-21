Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımı sporcuları, Uşak’ta düzenlenen İllerarası Karate Şampiyonası’nda 16 madalya kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımı sporcuları, Uşak’ta düzenlenen İllerarası Karate Şampiyonası’nda 16 madalya kazandı.

Uşak Belediyesi tarafından 19-20 Kasım 2022 tarihleri arasında İllerarası Karate Şampiyonası düzenlendi. Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya 52 kulübün sporcuları katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımı da şampiyonada 16 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Manisa Büyükşehir Belediyespor’da Ramazan Efe Ezer, minik erkek 45 kiloda şampiyon olup altın madalya kazanırken; Rukiye Hayder yıldız bayan 40 kiloda ikinci, Ilgaz Taş yıldız erkek 42 kiloda ikinci, Gülten Kübra Kopuk minik bayan 40 kiloda ikinci, Yelda Macidi genç bayanlar +66 kiloda ikinci, Berat Kazak minik erkek 35 kiloda üçüncü, Nurahsen Kocakaplan yıldız bayan 40 kiloda üçüncü, Nehir Ümmügülsüm Ezer minik bayan +50 kiloda üçüncü, Firdevs Nil Kara yıldız bayan +55 kiloda üçüncü, Ecrin Ada Arslan yıldız bayan 50 kiloda üçüncü, Çınar Enes İlhan minik erkek 35 kiloda üçüncü, Mehmet Talha Kartal minik erkek +55 kiloda üçüncü, Serra Çetinkaya minik bayanlar Kata, Atilla Yiğit Özsu yıldız erkek 55 kiloda üçüncü, Ceylin Ferihan Uyanık yıldız bayanlar 49 kiloda üçüncü, Ahmet Kocakaplan genç erkek 76 kiloda üçüncü, Kadir Efe Güner ümit erkek 70 kiloda beşinci, Ceylin Can minik bayanlar 30 kiloda beşinci, Ecem Naz Çırpan minik bayanlar 30 kiloda beşinci, Beyza Taşdemir minik bayanlar +44 kiloda beşinci oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, Karate takımı antrenörü Ali Eşsiz ve sporcuları, aldıkları başarılardan ötürü kutladı.