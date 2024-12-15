Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği “Adım Adım Salihli” projesi kapsamında, 56 kişilik kadın kafilesi ilçedeki tarihi mekanları ve doğal güzellikleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını yansıtan “Adım Adım Salihli” projesiyle Manisalı kadınları Salihli ilçesinin tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturdu. 56 kişilik kadın kafilesi, Gümüş Kafe’de kahvaltı ikramıyla başlayan gezi programında, ilk olarak Salihli Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen Müdire Hanım Konağı’nı ziyaret etti. Konağın içinde sergilenen Salihli kültürüne ve ev yaşamına dair eserler büyük ilgi gördü.

Gezinin bir sonraki durağı, Atatürk Kent Meydanı oldu. Kurşunlu Şelalesi’nde doğanın huzur dolu atmosferi eşliğinde keyifli anlar yaşayan kadınlar, ardından Sardes Antik Kenti’ni gezdi. Daha sonra antika eşyalar ve koleksiyonların sergilendiği Lydia Park ziyaretiyle gezi son buldu.

Salihli’nin tarihini, kültürünü ve doğasını keşfetme fırsatı bulan kadınlar, düzenlenen gezi programının sonunda katkıları için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.